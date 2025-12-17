La inversión se hunde y marca su peor nivel en 22 años: El relato de la inversión en Tierra del Fuego,los resultados reales y el desembarco asiático.

Argentina 17/12/2025.- La inversión se desplomó y la Inversión Extranjera Directa quedó en rojo por primera vez desde 2003. Un dato que complica el plan económico de Milei. respecto de Tierra del Fuego el informe rompe el relato de l a inversiones y generación de empleo sise adhiere al ROGI. Salmonicultura y minería, solo aportarían entre 500 y 3000 empleos en un pazo de 1 a 3 años y mas de 10.000 pero dentro de 7 años. Según los datos a los que accedió La Licuadora, hay posibilidad de inversiones asiáticas, para la reconversión de la matriz productiva.

La inversión atraviesa su peor momento en más de dos décadas. En la Argentina de Javier Milei, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBC) volvió a caer y la inversión extranjera directa (IED) entró en terreno negativo por primera vez desde 2003, un dato que condiciona de lleno las perspectivas de crecimiento económico hacia 2026.

Según las últimas cifras del Indec, la inversión se contrajo 6% en el tercer trimestre de 2025 y encadenó el segundo período consecutivo a la baja. El dato se combina con un informe del Banco Central (BCRA) que confirma una salida neta de capitales extranjeros por USD 1.521 millones entre enero y noviembre, un quiebre histórico para la economía argentina.

Qué mide la inversión y por qué es clave

El concepto de inversión refiere a la Formación Bruta de Capital Fijo, un indicador macroeconómico que mide el gasto en bienes duraderos —como maquinaria, construcciones y transporte— destinado a ampliar la capacidad productiva.

Se trata de una variable central para evaluar la acumulación de capital, la productividad y el potencial de crecimiento de una economía. Cuando la inversión se retrae, las posibilidades de expansión futura quedan seriamente comprometidas.

Los números del Indec: suba interanual, caída trimestral

Durante el tercer trimestre, la FBC mostró un crecimiento interanual del 10,3%, explicado principalmente por el aumento en maquinaria y equipo (13,8%) y en equipo de transporte (27,7%). Sin embargo, frente al trimestre previo, la inversión cayó 6%, confirmando un cambio de tendencia.

Componentes nacionales e importados

El detalle revela un patrón preocupante:

En maquinaria y equipo, el componente nacional cayó 6,6%, mientras que el importado creció 28,9%.

En equipo de transporte, el segmento nacional retrocedió 9,2%, pero el importado se disparó 164,9%.

Estos datos reflejan una mayor dependencia de bienes importados y un debilitamiento de la inversión productiva local.

Inversión extranjera directa: rojo histórico

El dato más contundente surge del Banco Central. Por primera vez desde 2003, la IED registra un saldo negativo. Entre enero y noviembre de 2025, la salida neta de capitales alcanzó los USD 1.521 millones, revirtiendo una tendencia que se había mantenido positiva durante más de dos décadas.

Entre 2016 y 2019, la inversión extranjera directa promedió USD 3.235 millones anuales. Ese flujo se redujo a USD 953 millones entre 2020 y 2023, y en 2025 la retracción se profundizó hasta consolidar un proceso de desinversión.

Sectores más golpeados por la salida de capitales

La retirada de multinacionales impactó de lleno en sectores estratégicos de la economía.

Energía y Vaca Muerta: En el sector energético, ExxonMobil y Petronas comenzaron a desprenderse de activos en Vaca Muerta, mientras que TotalEnergies y Equinor también evaluaron alternativas similares en Neuquén.

Consumo masivo y telecomunicaciones: En consumo masivo, Procter & Gamble concretó su salida del país al vender su operación local al grupo Newsan. En telecomunicaciones, Telefónica de España transfirió su filial argentina a Telecom Argentina por USD 1.245 millones.

Estas operaciones forman parte de un proceso más amplio de retiro de capital extranjero, con impacto directo en la inversión, el empleo y la actividad.

El impacto en el escenario económico de 2026

La caída de la inversión plantea interrogantes sobre la viabilidad de las proyecciones oficiales. El proyecto de reforma laboral prevé la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y un Régimen de Incentivos a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales al 2% durante 48 meses para nuevos empleos.

Según un informe de la consultora LCG, el costo del FAL equivale al 0,54% del PBI y solo podría compensarse si el empleo formal crece 16% respecto de los 9,6 millones de asalariados registrados actuales.

Una meta difícil de alcanzar

Para cubrir ese costo, deberían incorporarse 1,5 millones de trabajadores formales en un año, lo que implicaría reducir la informalidad casi 10 puntos, del 37,7% al 27,9%.

Con una curva de inversión en retroceso y sectores clave achicando operaciones, el interrogante sobre la factibilidad de ese escenario queda abierto.

INVERSIONES EN TIERRA DEL FUEGO: UN RELATO QUE LE SIRVE A POCOS.

Salmonicultura

Corto plazo (1–3 años): Instalación de jaulas, plantas de alimento y logística inicial. Se podrían crear entre 500 y 1.000 empleos directos rápidamente.

Mediano plazo (3–5 años): Expansión de centros de cultivo y plantas de procesamiento. El empleo podría llegar a 2.000–3.000 puestos .

Condición clave: requiere inversión extranjera inmediata y resolución de conflictos legales/ambientales para avanzar sin trabas.

Minería y energía (con RIGI)

Corto plazo (1–3 años): Fase de exploración y estudios de factibilidad. Genera empleo limitado (unos 1.000–2.000 puestos en logística, construcción y servicios).

Mediano plazo (3–7 años): Desarrollo de minas, infraestructura portuaria y energética. Aquí se alcanzan los 10.000 empleos directos e indirectos , con derrame en comercio, transporte y servicios.

Condición clave: adhesión al RIGI y seguridad jurídica. Sin eso, los proyectos se retrasan o se cancelan.

Comparación con la electrónica

La industria electrónica fueguina generó entre 8.000 y 12.000 empleos directos en su auge, algo que salmonicultura sola no puede igualar.

fueguina generó entre en su auge, algo que salmonicultura sola no puede igualar. La minería y energía sí tienen potencial de acercarse o superar esa cifra, pero en un horizonte de 5 a 7 años .

sí tienen potencial de acercarse o superar esa cifra, pero en un horizonte de . La combinación de ambos sectores podría diversificar la matriz productiva y reducir la dependencia de subsidios nacionales.

Conclusión práctica

Salmonicultura : empleo más rápido, pero limitado en escala.

: empleo más rápido, pero limitado en escala. Minería/energía : empleo masivo, pero más lento (requiere al menos 5 años de maduración).

: empleo masivo, pero más lento (requiere al menos 5 años de maduración). Estrategia provincial: no se trata de reemplazar la electrónica de inmediato, sino de diversificar para que en 5–7 años Tierra del Fuego tenga varias fuentes de empleo sostenibles.

Sector Empleos actuales/potenciales Observaciones Industria electrónica Históricamente entre 8.000 y 12.000 empleos directos en Tierra del Fuego, más otros miles indirectos en comercio y servicios. Es la principal fuente de trabajo privado formal de la provincia, aunque muy dependiente de subsidios y del régimen de promoción industrial. Salmonicultura Potencial inicial de 2.000 a 3.000 empleos directos e indirectos. Genera trabajo diversificado (acuicultura, logística, procesamiento), pero no alcanza la escala de la electrónica. Minería y energía (con RIGI) Podría superar los 10.000 empleos si se concretan proyectos de gran escala y logística asociada. Depende de adhesión al RIGI y seguridad jurídica; el derrame sería más amplio y sostenido en el tiempo.