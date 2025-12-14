La canasta básica subió 3,6% y marca otro salto en noviembre

Argentina 14/12/2025.- El Indec reveló que la canasta básica volvió a pegar un salto y una familia necesita $1,25 millones para no ser pobre. Datos clave y cifras que preocupan.

El Indec confirmó que durante noviembre de 2025 la presión sobre el costo de vida volvió a sentirse con fuerza en los hogares del Gran Buenos Aires. Según el informe mensual del organismo, la canasta básica total (CBT), que determina el umbral de pobreza, trepó 3,6% y llegó a los $1.257.329,03 para una familia tipo. Ese es el monto mínimo que este hogar debe reunir para evitar caer bajo la línea de pobreza.

Al mismo tiempo, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, tuvo un incremento aún mayor: avanzó 4,1% y alcanzó los $566.364,43. Este salto consolida una tendencia que se viene profundizando en los últimos meses: la suba de alimentos continúa por encima del resto de los gastos básicos.

Una suba que vuelve a encender alarmas

El comportamiento de ambas canastas en noviembre se da en un contexto donde los precios de bienes esenciales muestran una dinámica persistente. Con estos números, la CBA ya acumula en 2025 un aumento del 26,1%, mientras que la CBT suma un 22,7%. La comparación interanual —contra noviembre de 2024— muestra un panorama igual de exigente: 28,9% para la CBA y 25,5% para la CBT.

Aunque estos porcentajes pueden resultar más moderados respecto a otras etapas inflacionarias recientes, para millones de familias significan una presión constante sobre el presupuesto mensual y una creciente dificultad para sostener un nivel básico de consumo.

Qué significa caer por debajo de cada canasta

La canasta básica alimentaria establece el gasto mínimo para cubrir requerimientos nutricionales esenciales. Si un hogar no alcanza ese monto, se considera en situación de indigencia. Esto implica que, aun destinando todos sus ingresos a alimentos, no sería capaz de cubrir lo necesario para una dieta saludable.

CBT: bienes y servicios esenciales

La canasta básica total incorpora, además de los alimentos, bienes y servicios indispensables para la vida cotidiana: servicios públicos, transporte, vestimenta, educación, salud, limpieza, mantenimiento del hogar y otros consumos básicos. Superar su valor es lo que permite que un hogar sea considerado por encima de la línea de pobreza.

En noviembre, un adulto equivalente —la medida técnica que representa a un adulto promedio— necesitó $406.902,60 para no ser pobre y $183.289,46 para no ser indigente.

Quién es la “familia tipo” que usa el Indec

Para calcular ambas canastas, el organismo utiliza como referencia al “Hogar 2”, compuesto por cuatro integrantes: un hombre de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8. Ese hogar equivale a 3,09 adultos equivalentes, según una metodología que pondera niveles de consumo según edad y sexo.

Esta aclaración no es un detalle menor: muchas familias de mayor tamaño o con adolescentes suelen enfrentar gastos superiores, por lo que sus umbrales reales de pobreza pueden resultar más altos que los promedios difundidos oficialmente.

Lo que muestran los números sobre la situación social

Si bien la medición de la pobreza no está incluida en este informe, las canastas funcionan como un anticipo del escenario social. Con un costo de vida que supera el millón doscientos mil pesos por mes para una familia tipo, los economistas advierten que cada salto mensual empuja a miles de hogares hacia situaciones más vulnerables.

Para quienes dependen de ingresos informales o empleos sin actualización salarial constante, el impacto suele sentirse con mayor fuerza. Y aunque las paritarias de algunos sectores mostraron recomposiciones durante el año, la velocidad de los aumentos en bienes esenciales sigue atando el bolsillo promedio.

Expectativas para los próximos meses

El comportamiento de los alimentos y los servicios será clave para determinar si la tendencia de noviembre se profundiza o si las variaciones comienzan a moderarse. En los primeros días de diciembre, consultoras privadas registraron movimientos dispares, lo que deja un escenario incierto de cara al cierre del año y al arranque del 2026.

Fuente: GLP