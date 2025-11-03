Todas las empresas que cerraron en Tierra del Fuego desde que asumió Javier Milei, las causas, lidera ranking de cierres a nivel nacional.

En 2025, Tierra del Fuego experimentó un cierre significativo de empresas, aunque no hay una cifra exacta oficial publicada. Se estima que la provincia fue una de las más afectadas del país, liderando el ranking de cierres por habitante.

Panorama del cierre de empresas en Tierra del Fuego

Desde fines de 2023 hasta octubre de 2025, la provincia atravesó una profunda crisis económica, impulsada por políticas de ajuste fiscal, apertura comercial y desregulación del gobierno nacional.

Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires encabezaron el ranking de cierre de empresas por habitante en la última década, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.

A nivel nacional, más de 13.000 PyMEs cerraron en lo que va de 2025, dejando a 150.000 trabajadores sin empleo, según la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC). Aunque esta cifra no está desglosada por provincia, Tierra del Fuego fue mencionada como una de las más golpeadas.

Factores que contribuyeron al cierre

Desindustrialización acelerada: La apertura comercial afectó especialmente a las industrias electrónicas y textiles de la provincia.

Caída del consumo interno: La recesión redujo la demanda local, afectando a comercios y servicios.

Retiro de beneficios fiscales: La eliminación o reducción de regímenes especiales impactó directamente en la competitividad de las empresas fueguinas.

