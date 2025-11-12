POR SU DESTACADO PROYECTO EN LA FERIA NACIONAL DE CIENCIAS Zamora reconoció la iniciativa de los estudiantes de la Escuela N° 27

Rio Grande 12/11/2025.- La presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora expresó su reconocimiento a los alumnos y alumnas de 6° grado B, turno tarde, de la Escuela Provincial N° 27, quienes representaron a Río Grande en la Instancia Nacional de la Feria de Ciencias y obtuvieron distinciones por su proyecto “El sol en nuestras manos”.

Durante una visita a la institución Zamora destacó “la dedicación, la curiosidad y el compromiso ambiental de los chicos y chicas que impulsaron una iniciativa vinculada al uso de energías limpias y renovables, con una mirada puesta en el futuro de la ciudad”.

Consideró que “este proyecto es mucho más que una propuesta escolar. Es una invitación a repensar nuestro futuro desde el conocimiento, la conciencia ambiental y el trabajo en equipo. Ellos demostraron que cuando la educación abre puertas, las infancias las atraviesan con talento y entusiasmo”, señaló la concejal.



El proyecto “El sol en nuestras manos” aborda la importancia del aprovechamiento de la energía solar y el impacto de las fuentes renovables en la vida cotidiana. A través de maquetas, experiencias y explicaciones, los estudiantes reflejaron el potencial de la ciencia escolar como herramienta de transformación social.

Zamora también agradeció a los docentes y familias que acompañaron el proceso y opinó que “nada de esto sería posible sin el compromiso del cuerpo docente y el acompañamiento de las familias, que día a día sostienen el camino educativo de nuestros niños y niñas”.

La concejal cerró su mensaje subrayando el orgullo que “representa para la comunidad de Río Grande contar con jóvenes que se destacan en el ámbito científico”, dijo, al tiempo que agregó que “Río Grande está orgullosa de ustedes. Sigamos impulsando la ciencia, la innovación y las oportunidades para nuestros estudiantes, porque ahí está la base del futuro fueguino”.