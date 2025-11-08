LUCK RA LLEGA A RÍO GRANDE PARA ENCENDER LA FIESTA MUNICIPAL DEL ARBOLITO

Rio Grande 08/11/2025.- Río Grande se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Municipal del Encendido del Arbolito, uno de los eventos más convocantes de toda la provincia. El próximo 7 de diciembre, la ciudad celebrará una noche especial que reunirá a miles de familias riograndenses y visitantes de toda la región, con shows locales y la destacada presentación de Luck Ra.

Cabe destacar que el año pasado, la Fiesta del Encendido del Arbolito contó con la presencia de Los Palmeras y congregó a más de 65 mil personas, convirtiéndose en el evento más masivo de Tierra del Fuego y un verdadero punto de encuentro para la comunidad.

En esta nueva edición, además del tradicional encendido y del festejo por el 5° aniversario del Parque de los 100 Años, el artista cordobés Luck Ra brindará un espectáculo en vivo que promete hacer vibrar al público con sus canciones más populares.

El Municipio de Río Grande invita a vecinos, vecinas y visitantes a ser parte de esta celebración única que da inicio a las fiestas de fin de año, una propuesta pensada para disfrutar en familia, reencontrarse y compartir la magia navideña en un ambiente festivo y comunitario.