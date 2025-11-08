“EL MUNICIPIO PRESENTÓ UN PRESUPUESTO EQUILIBRADO Y RESPONSABLE, CON UNA CLARA PRIORIDAD: SOSTENER LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN A LOS VECINOS”

Rio Grande 08/11/2025.- Así lo expresó la concejal Alejandra Arce del bloque Provincia Grande tras la presentación del Proyecto de Presupuesto Municipal 2026, subrayando que se trata de una propuesta equilibrada, responsable y centrada en garantizar los servicios esenciales para los vecinos y vecinas de Río Grande.

El Presupuesto Municipal tomó estado parlamentario en la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante y comenzará su debate en las próximas semanas, a través de las diversas comisiones previstas.

En este marco la concejal afirmó que “El presupuesto que presentó el Ejecutivo Municipal refleja un trabajo serio, ajustado a la realidad económica que atravesamos y con una clara prioridad: sostener los servicios que se brindan a los vecinos y vecinas”.

Frente a un contexto donde no se reciben recursos ni del Gobierno Nacional ni del Ejecutivo Provincial, el Municipio prioriza servicios fundamentales como el transporte público, la salud y el mantenimiento de la ciudad.

En este sentido, Arce señaló que “En Río Grande el subsidio al transporte público es 100% municipal, a diferencia de las otras provincias del país. Eso demuestra el compromiso del Municipio con garantizar un servicio accesible para todos”.

El presupuesto también contempla la continuidad y fortalecimiento de los dispositivos de salud, que brindan atención primaria y acompañamiento a toda la comunidad de Río Grande. En tanto agregó que, “la salud municipal sigue siendo un eje central para la gestión. El Municipio invierte en atención y prevención de salud, a través de los 15 dispositivos de salud, que implican una gran inversión para su funcionamiento”.

Finalmente, la concejal Arce remarcó que el plan de obras previsto incluye mantenimiento urbano, mejoras en espacios públicos y embellecimiento de la ciudad, que se sostiene con recursos propios con gran esfuerzo.

“Aun en tiempos difíciles, Río Grande redobla esfuerzos y da cuenta de una administración transparente y responsable, que tiene un compromiso con los riograndenses y con el sostenimiento de la ciudad”, concluyó la edil.