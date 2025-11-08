DISFRUTÁ LOS ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS DE LA EXPO AGROPRODUCTIVA

Rio Grande 08/11/2025.- La nueva edición del evento productivo más importante de la Patagonia Austral se realizará este fin de semana, de 12 hasta las 20 horas en la Misión Salesiana. Los vecinos y vecinas podrán disfrutar de diferentes espectáculos artísticos, destrezas criollas, jineteadas, cocina en vivo con insumos y chefs locales, entre otras atracciones, en pos de compartir en comunidad y conectarse con las raíces fueguinas.

El Municipio invita a la comunidad a ser parte de la 5ª “Expo Agroproductiva”, evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Productivo, que tiene como objetivo posicionarse como el encuentro más importante de la Patagonia Austral mediante el intercambio y el crecimiento productivo local.

En tal marco, el sábado 8 se llevará a cabo el acto central en el Escenario Principal, a partir de las 13:00 horas. Luego a las 14, los vecinos podrán disfrutar del número musical “El Vasco”. A las 15 horas, se presentará el «Panel con experiencias productivas: Industrias para el Agro».

Ese mismo sábado, de 16 a 17 horas, se realizará una Cocina en Vivo, en la que Santiago Uribe de La Enriqueta, realizará un plato con productos locales. Luego de 17 a 18, los presentes podrán disfrutar de una presentación musical de Juan Tapponier. Finalmente, de 18 a 19, se realizará el «Panel con experiencias productivas: Del campo a tu mesa».

El domingo 9, abrirá el escenario desde las 13 horas, “Andanzas” con un número artístico. A las 13:30 será turno del «Panel con experiencias productivas: Carne con identidad fueguina». A las 14:30 horas se presentará “Nueva Raíz” con un número musical. De 15:30 “Andanzas” realizará una nueva presentación.

Asimismo, de 16 a 17 horas, se realizará una Cocina en Vivo, en la que Sergio Jaime, enseñará cómo realizar un plato con productos locales. De 17 a 18, Valor Fueguino realizará un panel de experiencias productivas, y cerrará el escenario de 18 a 19 horas, Lengal con un número musical para todos los presentes.

En el exterior, tanto el sábado como el domingo, se llevará adelante una competencia de jineteada en distintas categorías, que contará con diferentes premios para los ganadores. Además, habrá exhibiciones, juegos tradicionales y destreza criolla, las cuales serán dirigidas por el payador Agustín Nahuel y el animador Guillermo Bustamante, de Santa Cruz.

De esta manera, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, invita a la comunidad a disfrutar de un verdadero día de campo en la Misión Salesiana.