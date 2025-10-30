Reforma tributaria: Su impacto en Tierra del Fuego, la transición hacia un nuevo modelo económico en la isla es inevitable.

La reforma tributaria impulsada por el gobierno nacional podría afectar significativamente a Tierra del Fuego, especialmente en lo que respecta a sus beneficios fiscales, el empleo y la actividad económica local.

Aquí te detallo los principales impactos previstos:

Reducción de beneficios fiscales

Eliminación o recorte de exenciones impositivas que históricamente han beneficiado a la provincia bajo su régimen especial fiscal y aduanero.

que históricamente han beneficiado a la provincia bajo su régimen especial fiscal y aduanero. Esto afectaría a empresas radicadas en Tierra del Fuego, especialmente las del sector electrónico, que dependen de estos incentivos para mantener su competitividad.

Impacto en la industria y el empleo

La reforma podría desincentivar nuevas inversiones y poner en riesgo la continuidad de algunas industrias locales.

y poner en riesgo la continuidad de algunas industrias locales. Se prevé un impacto negativo en el empleo, tanto en el sector privado como en el público, debido a la posible contracción de la actividad económica.

Consecuencias para trabajadores y jubilados

La reforma previsional asociada, que busca modificar el sistema jubilatorio, también podría afectar a los jubilados fueguinos , reduciendo sus haberes.

, reduciendo sus haberes. Los trabajadores podrían enfrentar mayores cargas impositivas si se eliminan beneficios como el régimen de zona desfavorable.

Super IVA y simplificación tributaria

Se menciona la implementación de un “super IVA”, que unificaría varios impuestos al consumo. Esto podría encarecer productos y servicios en la provincia, afectando el poder adquisitivo local.

Riesgo para las pymes

Las pequeñas y medianas empresas fueguinas, que ya operan con altos costos logísticos, podrían verse aún más presionadas si pierden beneficios fiscales o enfrentan nuevos tributos.

En resumen, aunque la reforma busca simplificar el sistema tributario y fomentar la inversión a nivel nacional, en Tierra del Fuego podría tener efectos adversos, al debilitar el régimen de promoción económica que ha sido clave para su desarrollo.

¿Querés que exploremos cómo se compara esto con otras provincias o qué alternativas se están discutiendo para mitigar estos efectos?