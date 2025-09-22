El plazo fijo sigue siendo la mejor opción a la hora de invertir en argentina.

Rio Grande 22/09/2025.- En Argentina, durante 2025, existen varias opciones de inversión atractivas dependiendo de tu perfil de riesgo y objetivos financieros. Aquí presentamos algunas de las más destacadas:

Como hemos informado en varias oportunidades, el plazo fijo sigue siendo la inversión mas simple y donde los que quieren poner algunos pesos en movimiento. las tasas son interesantes y bien vale la pena ponerlo en practica.

Cuanto están pagando los bancos en el país.

Banco Nación: 43.00 % Banco ICBC: 42.30 % Banco de la Provincia de Buenos Aires: 42.00 % Banco Macro: 40.50 % Banco Credicoop: 39.00 % Banco Santander: 38.00 % Banco BBVA: 38.00 % Banco Galicia: 37.00 % Banco Ciudad de Buenos Aires: 35.00 %

Tasa de interés de Plazos Fijos en otros bancos

Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:

Banco Voii: 50.00 % Banco Meridian: 48.00 % Crédito Regional Compañía Financiera: 48.00 % Banco de la Provincia de Córdoba: 46.00 % Banco Bica: 45.00 % Banco del Chubut: 45.00 % Banco del Sol: 45.00 % Banco Provincia de Tierra del Fuego: 45.00 % REBA Compañía Financiera: 45.00 % Banco CMF: 44.00 % Banco de Corrientes: 44.00 % Banco Mariva: 44.00 % Banco Dino: 42.00 % Banco Julio: 42.00 % Banco COMAFI: 41.00 % Banco Hipotecario: 40.50 % Bibank: 40.00 % Banco Masventas: 30.00 %

Opciones para Perfiles Conservadores

– Plazos Fijos Tradicionales: Ofrecen tasas de interés del 25% anual, dependiendo del plazo y monto depositado. Por ejemplo, invertir $500,000 por 30 días a una tasa nominal anual del 25% te daría un rendimiento aproximado de $10,416 mensuales.

– Plazos Fijos UVA: Protegen el poder adquisitivo del dinero ajustando su rendimiento según la inflación mensual. Si la inflación trimestral es del 15%, un plazo fijo UVA de $1,000,000 por 90 días te daría un capital final aproximado de $1,150,000.

– Fondos Comunes de Inversión de Lecaps: Tienen liquidez diaria y pagan una tasa de interés capitalizable mensualmente. Son considerados de bajo riesgo y corto plazo.

Opciones para Perfiles Moderados

– Bonos Soberanos en Dólares: Ofrecen rendimientos atractivos con riesgo moderado. Los bonos globales GD35 y GD41 tienen rendimientos actuales en dólares del orden del 11% y 10.8%, respectivamente.

– Fondos de Renta Mixta: Combinan instrumentos de renta fija y acciones, permitiendo diversificar el riesgo y obtener ganancias estables a mediano plazo. Algunos fondos destacados son :

– SBS Balanceado – Clase B: 2.76% mensual

– Allaria Diversificado – Clase B: 1.85% mensual

– Bonos Corporativos en Dólares: Emitidos por empresas como YPF, Pampa, Telecom o Pan American Energy, ofrecen rendimientos atractivos con riesgo moderado.

Opciones para Perfiles Agresivos

– Acciones Locales: El sector energético presenta un buen momento y oportunidades para invertir. Algunas acciones destacadas son ¹:

– YPF (YPFD)

– Pampa Energía (PAMP)

– Central Puerto (CEPU)

– CEDEARs: Permiten invertir en empresas internacionales desde Argentina. Algunas opciones son:

– Acciones de tecnología como Apple o Microsoft

– ETFs que siguen índices como el S&P 500

– Trading de Acciones y CEDEARs: Aprovechar movimientos cortos del mercado para obtener ganancias rápidas .

Recuerda evaluar cuidadosamente cada opción según tus objetivos financieros y perfil de riesgo. Es fundamental informarse y contar con asesoramiento profesional para tomar decisiones acertadas en el contexto argentino actual .

Fuente:www.lalicuadoratdf.com.ar