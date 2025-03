Yesica Garay, «Hay que judicializar la devolución de la banca de Freiberger que es del partido justicialista»

Ushuaia 07/03/2025.- La concejal Yesica Garay, tuvo una muy poco feliz participación en el Programa Entre Nosotros de Radio Provincia, al señalar que van a judicializar la banca que es del partido y no de Daiana Freiberger, cuestionó su representatividad al decir «que saco el piso de preferencias», la mando «a hacer proyectos», no pudo explicar porque no responden los pedidos de informes, justificó que Walter Abregú sea un enviado de Vuoto a oponerse a todo en la gestión del Intendente Martin Pérez. Ninguneo a Perez diciendo que Vuoto tiene 19 elecciones ganadas y 18 cargos provinciales además de ser el presidente del partido. Tampoco quedó claro porque a Freiberger le sacaron todos los contratos, aduciendo que la vice intendenta esta en la diaria y quizá no quiso responder porque esta en contacto con la gente.

En un anota con el periodista Sergio Sarmiento, la concejal de Ushuaia no pudo contener su bronca por la salida de Daiana Freiberger del bloque oficialista del Concejo Deliberante de Ushuaia, pero recurrió a lo peor de la política, adelantando que se judicializará la banca y se pedirá que se la devuelva al partido, porque la banca es del partido, aun cuando hay antecedentes jurídicos que señalan lo contrario.

También recurrió a un ninguneo patético cuando sostuvo que «hay que ver su representatividad, sacó el piso de preferencias, así que no se si está para tanto, que ahora se suba a ese discurso cuando los mas votados fuimos nosotros. Que vaya a hacer proyectos, que trabaje con la gente y que no trate de ganar votos trabajando en contra de mi ciudad».

Aquí la oficialista, al mejor estilo LLA, justificó que el estado municipal, no responda pedidos de informes a ninguno de los concejales de la oposición, entre ellos al Concejal Speche, y Freiberger que los viene pidiendo desde el año pasado,

Según Garay lo de Freiberger fue trabajar en contra de su ciudad, pero cuando le consultaron por la actividad del concejal sin Bandera Walter Abregú, que viene trabajando contra el Intendente Martin Perez desde que asumió, no hubo una respuesta concreta, solo se limito a decir que Abregú no pertenece al espacio de Perez, como si no hubiera llegado ahí por el PJ.

Como si todo esto no fuera suficiente, Garay se refirió a la quita de contratos que la vice intendenta le informó a Freiberger que le iba a cortar, aplicando las mejores mañas de La Campora, coacción, amenaza, y quita de derechos, no han perdido las mañas. ante esta atrocidad, Garay dijo «a lo mejor Gabriela, (Muñiz Sicardi), otra ex ARI, devenida camporista, que a lo mejor no quería hablar de estas cosas porque esta muy ocupada con la diaria, atendiendo gente», algo realmente incomprobable, ya que desde el cargo que ocupa hasta su actividad es tan poco conocida como las actividades del intendente Walter Vuoto.

Por ultimo y como para que no queden dudas de la actitud de la Campora en Ushuaia, Garay dijo con absoluto desprecio y lo van a escuchar en el audio, «nosotros somos la capital, si ella quiere trabajar para otra ciudad esta bien, pero no es lo mismo.

Nota completa en el audio, donde las expresiones y las formas nos ahorran todo tipo de comentarios.

Todo esto en resumen nos llevó a consultar que esta pasando en la capital y llamativamente, muchos nos adelantaron comerciantes nos adelantaron que están mirando con mucha atención, como se maneja, el municipio riograndense, su estrategia de lo publico privado, en la obra publica, el sistema de salud publica, el deporte, la cultura y todo lo que tiene que ver con los servicios, ala vez que destacaban que la capital adolece de casi todo lo que hay en la ciudad del norte de la provincia.