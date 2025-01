La perdida del poder adquisitivo en Argentina es del 28% en el salario mínimo. Cundo los porcentajes no reflejan la realidad.

Muchos que, no tienen las mejores intenciones a la hora de informar sobre lo que ocurre con mas del 60 % de los trabajadores de esta provincia que dependen del estado, hablando de funcionarios, evidentemente priorizan los porcentajes y no los números concretos de la perdida del poder adquisitivo, y tan es así que, se dice lo que se necesita para no se pobre, pero no lo que se necesita para vivir dignamente.

Un 275% sobre un salario mínimo de 460 mil pesos, en el caso de los ingresantes, lleva ese salario a 800.000 pesos, pero la canasta básica es de mas de mas de 1,600.000 pesos, es decir 50 % menos, para poder llegar a cubrir los gastos de alimentos.

La cosa empeora si pasamos a la canasta básica total, CBT, aquí el monto supera los tres millones de pesos si se incluyen servicios, alquileres, indumentaria, combustible, medicamentos, calzado, y telefonía celular.

Vaya como ejemplo lo que cuesta un alquiler en la Ciudad de Rio Grande, según la zona, varían entre 450.000 y 600.000 pesos, en Ushuaia, publicado en redes, un departamento cuesta 850.000 pesos, un docente con 10 años de antigüedad y un cargo, cobra 884.000 pesos mensuales, no podría ni pagar los que se requiere para ingresar a esa vivienda.

Aumento desmedido de la carne, caída del consumo y cierre de carnicerías.

Entonces, hablar de porcentajes, resulta por lo menos llamativo, teniendo en cuenta que, no hay señales de recuperación del salario, y eso se ve reflejado no solo en la caída del consumo, sino también en el cierre de comercios, como han manifestado algunos carniceros que adelantan un aumento de 13% en la carne, el asado a 20.000 pesos el kilo, la mayor caída de consumo en 30 años y el aumento del consumo de pollo. Esta situacion amenaza con provocar el cierre de comercios del rubro.

Combustibles, aumento acumulado del 85%.

La venta de combustibles acumuló una caída del 17% durante 2024, también debido a un aumento casi mensual que repercutió directamente en el transporte de cargas que tuvo un aumento del 85% también.

Los números no mienten y además solo hay que salir a la calle y ver una realidad incontrastable, los salarios no alcanzan, los aumentos previstos, para el 2025, no van a superar el 2%, eso significa, en salarios promedio de 1.300.000 pesos, 52.000 pesos, el equivalente a un kilo de asado.

Aclaramos que el gobierno nacional, informó que los aumentos que se homologaran este año, no deberán superar el 2%.

Es obvio que, los porcentajes no reflejan la realidad de miles de trabajadores de la provincia y el pais.

Informe www.lalicuadoratdf.com.ar