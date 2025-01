Cierres, despidos, aumentos de precios, transporte, caída del consumo, un millón y medio de personas sin cobertura de salud, Milei dixit y todo lo que nadie te informa.

Si vemos lo que ocurrió, mientras para algunos eras mas importante el conventillo entre Wanda Nara, Icardi y la China Suarez, descubriremos que:

Cerro la planta del Grupo Dass, en Coronel Suarez y despidió a casi 400 trabajadores . La empresa fabrica calzado deportivo para Adidas, Nike y Fila. El año pasado Argentina importó el 50% de zapatillas que circulan en el mercado.

Dánica cerró su planta de Lavallol y dejo a 150 trabajadores en la calle, algunos con 40 años de experiencia. Tras 85 años de producción alimenticia, decidieron rematar la planta.

El sindicato de obreros y empleados de la industria del aceite (SOEIA), acusa al grupo Beltran propietario de la empresa desde 2028 de haber llevado adelante un vaciamiento de la empresa.

El frigorífico Las Heras, uno de los mas importantes de Argentina quedó a la venta y deja 200 trabajadores al borde de perder su trabajo. La empresa exportaba carne a China pero esta sin funcionar desde diciembre y los trabajadores no reciben salario desde entonces.

Avon, cerró su planta de San Fernando y echó a 293 trabajadores. Esta sede del grupo Brasileño funcionaba desde 1980. La empresa ya había reducido su tamaño en 2021, pero, ahora decidió bajar sus persianas y se lo informó a sus empleados vía WhatsApp.

Ni inversiones, ni RIGI, ni desembolso del FMI

Solo en estos cuatro cierres, se perdieron 950 empleos, pero según el relato armado por los medios afines, todo esta bárbaro y se espera un repunte para 2025, algo que vienen prometiendo desde diciembre de 2023 y no ha ocurrido, ni con la dolarización, ni con el déficit cero o las inversiones del Régimen Incentivo a las Grandes Inversiones, son todos proyectos. El Fondo Monetario Internacional, (FMI), tampoco desembolsó los 11 mil millones de dólares prometidos y las reservas están en negativo.

Alimentos siguen subiendo y la inflacion es cada vez menos creíble

En lo que hace a la micro economía, la diaria, la carne aumentó 13% en Rio Grande, Tierra del Fuego y el kilo de vacío se vende a 15.900 pesos en algunos comercios, se prevé que llegue a 20 mil pesos en febrero. Las frutas y verduras siguen en alza y por primera vez en 30 años, en el país productor de carne por excelencia se comió mas pollo que carne vacuna, una realidad innegable. El transporte publico aumento un 35%, mientras los salarios no superaron el 5%, se dieron a conocer aumentos de salarios por encima del 175%, pero no se dan a conocer sobre que suma, la realidad que esos aumentos no son de mas de 60 mil pesos, haciendo un total de 800 mil pesos y como máximos 1.300.000 pesos cuando la canasta básica de alimentos supera 1.900.000, es decir que un trabajador, come o alquila, la brecha de desigualdad es cada vez mas grande.

Una promoción en una carnicería de Rio Grande, 12.000 pesos el kilo de carne.

Quienes dan estos números y porque.

Generalmente los porcentajes sin referencia de salarios, los números de inflacion que rondan el 2%, o la futura mejoría que nunca llega, son los mismos que apostaron a una dolarización mentirosa, en un pais que no tiene dólares, los mismos que apoyaron que en abril de 2024 se levantaba el cepo cambiario o los que repiten como loros que se sacó el Impuestos PAIS, que ayer le cobraron a un amigo que volvió de comprar en Punta Arenas, por una compra de 106.000 pesos, le cobraron impuestos por 54.600 pesos.

Políticos, dirigentes gremiales, asociaciones de la sociedad civil, y gente de buenos ingresos, siguen disfrazando una dolorosa realidad, que, nos dice que el transporte aumentó un 84%, los combustibles acumulan una suba del 85%, las tarifas mas del 300 %, los servicios acumulan sumas similares, por lo que una canasta básica total en tierra del fuego supera ampliamente los 3.500.000 pesos. La grieta entre quienes cobran salarios por encima de los 7 y hasta 20 millones de pesos en nuestra provincia, tienen la visión borrosa, no ven la realidad o lo que es peor la niegan, entonces la comisión de economía de la legislatura es un bluf, y vaya como prueba el rechazo a tratar la Ley 844 que regula los precios y lucha contra la especulación y el agio. Fue propuesta por el Movimiento Trabajadores Jubilados Fueguinos. Pero la Camara Legislativa se niega sistemáticamente a aprobarla y si esto no es connivencia con las cámaras de comercio que es?, sino escuchen a Yiyi Iglesias presidente de la Camara De Comercio de Rio Grande diciendo, yo no creo que haya que poner plata en el bolsillo de la gente, pero si aparece un feriante le manda a Inspección General de la Municipalidad, una vergüenza.

Los impuestos también aumentan y nadie dice nada.

Los impuestos, como autónomos, pasaron de 900 pesos en 2023 a 1600 en 2025, es decir un 450 % mas, autónomos, la mas baja calificación fiscal, lo mismo ocurrió con ingresos brutos pasó de $54.774,75, con vencimiento el 23/12, el Monotributo en noviembre de 2024 era de $35.458 y en diciembre aumentos a $42.550,00, Ingresos brutos 12/2024 arrojó a pagar $67.354,19, como se puede ver, tanto los impuestos municipales como los provinciales, en Tierra del Fuego siguen aumentando, en realidad aumenta todo, menos los salarios, un jubilado del estado fueguino percibe en promedio 700 mil pesos, un cuarto de la canasta básica, es decir que no le alcanza ni para comer, si sufre alguna enfermedad crónica depende de la ayuda social.

1,5 millones de adherentes a obras sociales quedaron sin cobertura.

Esto tampoco le llamó la atención a nadie, debe ser porque el 99 % de los que hacen silencio deben creer que jamás van a llegar a jubilados, claro, están los que ya tienen una jubilación asegura con fondos de dudoso origen a los que esta desgracia de ser adulto mayor en argentina no les toca tampoco, no la atienden, no saben y creemos que no les importa. Lo cierto es que 1.500.000 adherentes a obras sociales, se encontraron de un día para otro con que, por decreto de Milei se habían quedado sin cobertura de salud. La política?, bien gracias.

Lo mas desagradable de los últimos días, Milei en Davos.

Por si alguno no lo escucho, o se negó a aceptar que este señor es el presidente del 56% que lo votó, recordamos que, fue mas que desafortunada la participación del libertario en el Foro de Davos. Allí aprovechó una vez mas para atacar a mujeres, disidencias y amenazar ante el mundo de ir a buscar hasta abajo de la cama a esos zurdos hijos de puta, esto es textual y está en la tapa de los diarios de todo el mundo, es una razón mas para avergonzarse y empezar a sentir miedo ante un desequilibrado mental que no tiene paz, con todo aquel que piense distinto y hacer silencio sobre esto, ocultarlo o tratar de justificarlo nos parece, liza y llanamente un acto de cobardía repudiable desde todo punto de vista. No debemos naturalizar estas formas, son un peligro latente.

