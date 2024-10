Lucia Rossi «Tenemos la intención de que este presupuesto sea muy discutido»

En una extensa entrevista con Resumen Económico, la edil no dejó pasar ninguno de los temas que hacen a la realidad y se metió de lleno en los problemas e incertidumbre que generan las políticas económicas.

Respecto del presupuesto, reconoció que aún no tomó estado parlamentario, eso va a ocurrir en la primera semana de noviembre y a partir de ahi comenzaran las reuniones con los funcionarios de las distintas carteras del ejecutivo municipal, comenzar un diálogo y empezar a entender cuales son las líneas de acción y saber cómo fue utilizado el presupuesto anterior, reconducido para un presupuesto futuro.

Rossi, sostuvo que es muy difícil aprobar un presupuesto municipal, cuando aún no hay presupuesto nacional, ni provincial, lo que hace que haya mucha incertidumbre respecto a las coparticipaciones y eso es muy complicado.

En este contexto, se pueden discutir algunas cosas puntuales, pero el resto está un poco en el aire, señaló.

La edil, remarcó que al momento de tratar el presupuesto del año pasado, fueron invitados, pero no hubo debate sobre el mismo, «nos quedamos con la sensación que el presupuesto se aprobó sin análisis alguno y es realmente importante»

Según manifestó, es muy importante que este consejo tenga una oposición mayoritaria, porque, eso realmente enriquece el control, la labor legislativa y la gestión que lleva adelante el municipio porque entre todos, se logra hacer un trabajo serio.

Desglosando el presupuesto.

Con respecto al monto asignado a Obra Pública calculado en unos 40 mil millones de pesos, un 20 % del total, Rossi, sostiene que en realidad no es el 20% porque el inciso 4 señala que es obra pública pero también muchas otras cosas, compras y otras cosas que ingresan por ahí y por eso a través del debate se pretende saber que es lo que busca el ejecutivo municipal con la intención de acompañar, pero seriamente, porque se pretende hacer un trabajo exhaustivo de cara a la gente.

«No pedirle al vecino esfuerzos que no puede hacer».

«Hay un ajuste de la unidad fiscal, agregó, que es del 200% y la realidad es que, entendemos que los ajustes son necesarios, que así como aumenta todo hay que tener en cuenta esto, pero tenemos a diario vecinos que, se acercan al consejo deliberante, al principio preocupados, pero ahora desesperados porque quieren complir con estas obligaciones, pero no pueden. YO creo que el que no lo está dimensionando, y no es una expresión de deseo, pero pronto también lo va a empezar a experimentar, porque esto no está afectando a todos».

El ajuste repercute de manera seria aun en quienes tienen dos empleos.

Esto, comienza a repercutir de manera seria en los núcleo familiares aún en aquellos donde todos trabajan, que tienen dos salarios, que enviaba a su chico a un instituto de ingles y ya no lo puede hacer, que empezaron a recortar. Hay cosas que no son necesidades básicas que se van recortando, hay cuestiones que ya no son ni siquiera discutibles en los entornos familiares y es muy grave eso».

Sin acceso a la estructura actual del ejecutivo municipal.

Rossi, sostuvo que sería fantástico tener acceso a la estructura actual del municipio porque aun no le han respondido los pedidos de informes que, ha solicitado y es una información súper relevante para todos los que ocupamos bancas en el concejo deliberante. «algunos tienen la suerte de haber pasado por la gestión municipal o ser cercanos al intendente Martín Pérez, pro no nos llega la información y necesitamos los organigramas. El ejecutivo tiene la obligación de enviar toda esa información cada tres meses pero la envía toda junta ahora de manera urgente para poder trabajar en el presupuesto».

Plazos fijos del municipio a que se destinan.

Finalmente y respecto de los plazos fijos que tiene el municipio, la edil manifestó que, «sabe que los tiene, pero no sabemos en que banco, de que montos son, como se componen esos fondos que se pusieron en plazos fijos, este presupuesto está subejecutado, de donde están sacando ese dinero, cual es el interés que está generando, como se gasta, es información muy valiosa, muy necesaria y muy importante».

La situación del gobierno provincial, Melella no es MIlei.

En este punto, la concejal, remarco que el Gobernador está muy enfrentado con el presidente, a tomado una postura diametralmente opuesta y no se suma a la escalada de violencia institucional que lleva adelante el estado nacional, son cosas que ni siquiera deberíamos estar mirando, por eso hay dialogo con la oposición, porque se es oposición pero no enemigos, estamos trabajando por una mejor Tierra del Fuego, para una mejor vida para vecinos y vecinas, por obtener herramientas paliativas para esta crisis tan profunda que estamos atravesando»

En cuanto a la visión del gobierno de la provincia, ya que pertenecen al mismo espacio político, Rossi, destacó las obras que se están finalizando con fondos propios, como los dos mini estadios del barrio YPF y el centro de rehabilitación de Ushuaia, que calificó como una obra impresionante y destacó el diálogo que tiene permanentemente con los intendentes, poniendo el centro en un recorte de coparticipacion que se había dado por hecho y que finalmente no ocurrió».

La nota completa en el audio a continuación.

Fuente:REsumen Económico, Radio Provincia.