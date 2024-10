Gonzalo Ferro: «Provincia Grande sintetiza la idea de los justicialistas que llevaron adelante la fundación y provincialización de Tierra del Fuego»

Rio Grande 23/10/2024.- Así lo expresó el Secretario de Gestión Ciudadana del Municipio de nuestra ciudad, en dialogo con Resumen Economico. Ferro, señaló que este espacio refleja la defensa de la industria, de la soberanía y el trabajo en el marco de un llamado a internas en el Partido Justicialista a nivel nacional, una provincia proyectada hacia la Antártida, Malvinas y el Cruce Bioceánico. El funcionario destacó, que se perdieron valores en Justicialismo y que no se vieron cómodos con la actual conducción y quedarse fuera con este espacio, que espera contar con la participación de

El funcionario dejó claramente expuso que la idea es la vuelta a un peronismo más ortodoxo, tal y como se planteo en aquella gesta de las provincialización de la provincia que, fue un logro del justicialismo acompañado por otros partidos políticos.

.»Provincia Grande, aspira a ser mas amplió, agregó, nosotros salimos de los fanatismos, de las posiciones radicalizadas y pretendemos un llamado amplio convocando a vecinos y vecinas de Rio Grande cualquier signo político o independientes también que, entiendan que tiene que promover el desarrollo, que en Tierra del Fuego hay , la industria instalada, el ejercicio de la soberanía plena»

Y continuó, Provincia Grande entiende que tienen que garantizar derechos, eso es Provincia Grande y tomamos la definición de hacer de Provincia Grande, nuestra fuerza propia como espacio de construcción política, porque, después de lo que pasó el año pasado , en las elecciones nacionales y que desembocó en este gobierno de Milei que, tanto daño nos está haciendo, había que reflexionar, había que interpretar ese mensaje del electorado argentino y planteábamos que había que corregir cosas y en el partido justicialista había que corregir lo modos, la formas, valores que se habían transgredido, que se habían perdido».

El ejercicio del liderazgo, o entre comillas la conducción partidaria que, entendíamos que no era el correcto y planteamos la situación en términos internos , pero la decisión que tomo la conducción del partido fue cerrarlo, proponer una interna no del todo real, cortaron el padrón electoral 7 meses antes de la fecha que pusieron para las elecciones, profundizaron todas esas formas, esos estilos, la falta de valores en algún punto que nosotros entendíamos que había que corregir y hay ejemplos concretos».

«El compañero intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, se presentó el mismo en Ushuaia, para presentar fichas de afiliados de toda la provincia que tenían la voluntad de participar y no se las recibieron y ahí dijimos que este no es nuestro lugar, nos vamos a consolidar en Provincia Grande y desde ahí vamos a construir, esto no significa estar enfrentados o adoptar posiciones duras, este es un espacio diferente y nuestro limite es con quienes pretenden destruir el estado, quienes predican que la justicia social es una aberración, con los libertarios, ese es nuestro limite, los que atacan la soberanía, destruyen la economía, la industria».

Finalmente, el funcionario, destaco que, ojala que en las próximas elecciones podamos encontrarnos con los compañeros, con los hombres y mujeres que mejor la representen el año que viene». El mensaje es a la comunidad basados en un modelo de gestión como la que se lleva adelante en Rio Grande, que se ocupa de los jóvenes, de la capacitación, de los adultos mayores, de la salud, a todos esos vecinos que adhieren a esta gestión a esta forma de liderazgo que encabeza Martin Pérez, que vuelve a los valores de la familia, de construir una comunidad sana como proponemos en Rio Grande, aspiramos a que sean representados en Provincia Grande, esto va en contra grande porque, no hacemos una política de la confrontación, ese no es nuestro perfil, hacemos política desde el trabajo de ocuparnos de los temas y resolverlos».

Fuente: REsumen Económico, Radio Provincia