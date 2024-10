En medio de la polémica en Argentina, fuerte mensaje en Times Square contra las salmoneras patagónicas marinas

Por Armando Cabral

Rio Grande 22/10/2024.- El lugar más importante de New York repitió, durante todo un día, una campaña que concientiza sobre el origen del salmón chileno. La industria es fuertemente cuestionada por su impacto ambiental. En Argentina se ha reinstalado el debate sobre la posibilidad de la expansión de la salmonicultura en el país. La intención de algunos fueguinos de instalar jaulas en el norte de la isla y que no resiste análisis, el no es rotundo.