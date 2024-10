Alumnos del CAAD comenzaron su muestra en el Concejo Deliberante

Este martes quedó inaugurada la “Expo Arte”, evento organizado en colaboración entre el CAAD y el Concejo Deliberante.

La muestra estará disponible en la sala de comisiones hasta el día viernes y el resto de la muestra que se encuentra proyectada en las paredes del Concejo Deliberante hasta fin de mes.

Tras la inauguración, de la que participaron los concejales Jonatan Bogado, Lucía Rossi y Florencia Vargas, la concejal Lucia Rossi manifestó su agradecimiento al CAAD manifestando estar muy “agradecidos y contentos de contar con esta muestra artística en el Concejo Deliberante, es realmente muy importante para todos los concejales de la ciudad poder abrir este Concejo para este tipo de actividades”, resaltó.

La edil marcó que “por cuarto año consecutivo se abren las puertas de la institución para que los alumnos puedan mostrar sus obras a toda la comunidad, esto se da en el contexto del ‘Mes de la Educación Especial’, un mes en el que se busca concientizar acerca de las prácticas inclusivas en la educación”, explicó.

En este sentido remarcó que “este es un Concejo que siempre tiene las puertas abiertas a los vecinos de Río Grande, pero no solamente en cuanto a la labor legislativa, sino también poder usar este espacio que tenemos para, en este caso, muestras artísticas y de distintas índoles”.

Asimismo, la edil agradeció a “la comunidad educativa del CAD, a sus alumnos, a sus docentes que trabajan tanto para que puedan llevar adelante esta muestra en el Concejo Deliberante”.

Rossi invitó a “toda la comunidad de Río Grande a que puedan ver la gran labor que se hace desde este cuerpo de docente hacia los alumnos, en la que queda plasmado no solamente el profesionalismo, sino también el cariño con el que desarrollan su profesión, que es muy destacable y muy importante, por lo cual poder abrir estas puertas y recorrer las obras con los alumnos es muy lindo y nos puedan ir contando cuáles son las técnicas que desarrollan, hace que la experiencia sea mucho más enriquecedora”.

Por su parte, el Director del CAAD, Marcelo Saldivia, señaló que “para nosotros es importante que los chicos puedan venir a mostrar sus obras y todo lo que hacen en el CAAD, es significativo para la comunidad y para ellos como personas porque se sienten útiles y pueden mostrar cada una de sus obras con libertad”.

Saldivia subrayó que es “impresionante cómo año tras año se va renovando esta muestra, con cada vez mayor cantidad de elementos, de cuadros, de diferentes objetos que se van presentando, no solamente en esta sala de comisiones sino en toda la institución”.

Por último, dijo que “este año tenemos un taller nuevo que es el de estampados, que hay algunas cosas que están acá en esta expo, pero también tenemos el taller de aromas, se armó un nuevo taller donde los chicos hacen lo que es pastas, la verdad cada vez nos vamos aggiornando y siempre tiene que ver con escucharlos a ellos, con las necesidades que ellos tienen y ahí vamos creciendo como institución”.