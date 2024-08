Reforma Constitucional “En Rio Grande todo seguirá funcionando normalmente”

Rio Grande 08/08/2024.-Cuando se anunció el llamado a Convención Constituyente para el 10 de noviembre, la provincia, automáticamente cambió la agenda y el arco político, encontró la excusa perfecta para dejar todo lo demás de lado y cuestionar o apoyar el proyecto del gobierno. En Rio Grande, no se detuvo ninguna actividad, no se suspendió nada, todo sigue y seguirá funcionando normalmente.

Así entramos en una nebulosa donde el único tema, es que, eso “es muy caro” y que “el gobernador quiere ser reelecto”, me pareció un tanto reduccionista, teniendo en cuenta que nuestra constitución tiene 33 años, y en ese tiempo, el mundo avanzó, más que en los últimos 100 años.

Pero, fue así como aparecieron todo tipo de opinadores del cualquiercosismo, que, aun sin haber leído los artículos que se pretendían modificar, o aportando alguna idea, igualmente se subieron al caballo del “NO SE PUEDE”, “NO ES EL MOMENTO”, “ES MUY COSTOSO”, solo estos flojitos argumentos, mas todo tipo de epítetos para quienes nos mostramos a favor y seguimos pensando lo mismo, fueron la moneda corriente.

Hasta acá hablamos de Ushuaia donde se concentra el poder político y judicial, en Rio Grande, la situación es otra, y quedó aún más claro cuando el propio Intendente Martin Pérez, sostuvo en rueda de prensa que, “si bien no estaba de acuerdo, el gobernador tenia la facultad de convocar a elecciones constituyente y eso fue lo que hizo”.

Pero, ahí no terminó la idea, agregó” Este municipio no va a parar ninguna actividad, yo voy a participar dando mi opinión, pero el municipio no va a parar nada”.

Y así fue, desde antes de esas declaraciones, se estaba llevando a cabo el plan de remediación vial, en las calles de la ciudad que se bachearon en el invierno, continúa la obra del centro de día para adultos mayores y se anunció la continuidad de la obra de la pileta olímpica con fondos propios.

Mientras los problemas económicos del gobierno nacional, impactan de lleno en la provincia y el municipio, lejos de escuchar quejas, se otorgaron dos aumentos salariales en dos semanas, uno a los trabajadores de ATE y otro a los de Obras Sanitarias, el sistema de salud, sigue atendiendo una demanda abrumadora de gente que ha perdido obras sociales o a los que la obra social de la provincia no les cubre nada. Los servicios como rentas municipales, no pueden dejar de funcionar y no lo harán

En cuanto a educación, la ciudad hoy está capacitando a más de 600 personas en distintos talleres, donde se puede aprender desde cómo manejar un celular hasta robótica, pasando por programación o computación.

Sigue funcionando El Mercado en Tu Barrio, se venden productos alimenticios elaborados en nuestra ciudad, en el Paseo de Viento, se organizan encuentros de salud en el natatorio municipal, y en turismo se organizan visitas a distintos puntos de la isla con una exitosa participación.

Se realizaron con absoluto éxito dos congresos, uno sobre ludopatía y otro sobre prevención del suicidio, con puntaje para docentes.

En conclusión, no fue argumento suficiente un llamado a elecciones para distraer la atencion del municipio, que no por eso deja de ser menos importante, particularmente porque en la reforma, si es que se concreta, no se le pasa por alto que, en ella hay varios artículos que avanzan sobre la coparticipación, impuestos, y recaudación propia, no son temas menores, y sobre esto también esta al tanto el equipo del intendente que tiene mucho para decir al respecto.

Mientras, la justicia ataca al gobierno desde la Asociación de magistrados y funcionarios, los Jueces del Superior tribunal, actúan políticamente y la oposición agrede a través de las redes, en Rio Grande, y desde lo instruccional, las cosas siguen su trámite normal.

Habrá que esperar la respuesta del ejecutivo provincial, respecto a la suspensión resuelta por la justicia, y después veremos cómo sigue la situación, pero nuestra ciudad no va a dejar de cumplir con los servicios que tiene como responsabilidad primigenia para con sus ciudadanos.

Armando Cabral

