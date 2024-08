Raul Von der Thusen:Podemos confirmar hoy que el 10 de noviembre no habrá elecciones»

El legislador, en diálogo con el programa Resumen Económico en Radio Provincia, aclaró que » los plazos son rápidos y perentorios, porque, hace unos dias atras se publico el decreto de la convocatoria y el cronograma electoral. Cuando se habla de plazos electorales, siempre la definición que tenga que hacer la justicia para resolver un pedido, deben ser rápidos y perentorios, así que esta bien lo que ha resuelto el superior tribunal, con respecto a la celeridad.

Por otro lado, agregó, «ahora viene una etapa donde, el Superior Tribunal de Justicia le corre traslado, le envía esta acción que se presentó, para declararla inconstitucional la ley 1529, al gobierno, y el gobernador, tiene 30 días para responder esta acción incoada contra esta ley 1529».

«Mientras se resuelve, prosiguió, esa situación de inconstitucionalidad de la norma, que hay 3 o 4 fundamentos que se han planteado, para poder decir que esa ley es inconstitucional, la justicia a decidido, por un pedido de partes que, e suspenda la tramitación del cronograma electoral y también la elección, así que lo que podemos confirmar hoy es que el 10 de noviembre no va a haber elección a convencionales porque no se estaría cumpliendo el plazo no se estaría cumpliendo».

Si la justicia decidiera que es constitucional, no e puede llamar al otro dia a una elección. Si o si la elección del 10 de noviembre, ya no va a ser, seguramente va a ser mas adelante. aunque también lo pongo en duda porque la constitución provincial dice que esa elección no puede estar pegada a otra elección como lo son las de diputados y senadores del año que viene».

Fuente: resumen Económico, Radio Provincia.