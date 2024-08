¿El plan es que, la derecha gobierne esta provincia?

Rio Grande 05/08/2024.-Siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos practicado, no es nuevo, ni una novedad, es la postura de este medio, es la razón del trabajo que realizamos y que no ha cambiado por más de tres décadas. “Ni mejores, ni peores, diferentes”. Por eso no formamos parte de esto que, es el proceso previo a la instalación de la derecha en el gobierno de Tierra del Fuego, empezando con la elección de constituyentes e ignorar una realidad que esta destruyendo al pais y a la provincia. Hay posturas de actores políticos que no son casuales, cuestionamientos personalistas, planteos que retrasan y un negacionismo llamativo a cualquier cambio de rumbo.

Si algo nos caracteriza es que decimos lo que pensamos y actuamos en consecuencia, nuestra frase de cabecera, “ni mejores, ni peores, diferentes” es lo que hemos transmitidos siempre.

Hacemos esto desde 1987, por lo tanto, tenemos claro en el terreno que nos movemos, sabemos donde está el terreno pantanoso, y donde el seguro, pero hemos transitado por ellos sin entrascharnos, y por eso nos han atacado desde todos lados, aun los menos pensados.

Y jamás hemos pedido nada a quienes sabemos que no tienen nada para dar, ni solidaridad, ni nada, no pertenecemos a cofradías, corporaciones, o cosas parecidas, somos responsables de nuestros actos y nos hacemos cargo de cada letra publicada en www.lalicuadoratdf.com.ar

Quizá por eso no somos lobistas, rosqueros, o negociadores desembozados de la realidad, no mezclamos todo, respetamos si nos respetan, e informamos en base a los hechos, no a las palabras. Quizá también por eso, no nos verán jamás adoptando posturas porque lo hace el resto, cada uno ve las cosas como le parece y no nos metemos en la vida de nadie.

Los principios, la honestidad, el respeto a los lectores, la consulta a quienes creemos que tienen algo para decir, no se basa en la regla de “los mayores saben más”, tengo 64 años y para nada creo saber todo, tampoco me ofende que alguien piense distinto o en absoluta oposición, me basta conque piense, pero no siento que deba sentirme obligado a sostener ideas en las que no creo o que simplemente repudio, por ejemplo, en este caso particular pareciera que estar a favor de una reforma constitucional, me pone casi al mismo nivel de un antipatria, traidor a la patria, anti Tierra del Fuego, paria, pro chino, kirchnerista, o terrorista o comunista, siguiendo la lógica del gobierno nacional a la que, muchos mas de los que lo expresan públicamente adhieren. Ante eso, respetuoso silencio, siempre el respeto, ante todo, aunque no sea reciproco.

Y esto queda plasmado en cada nota que leo en distintos medios, donde el principal tema es la reforma, cuando la pobreza en Tierra del Fuego aumento 177% en 7 meses, y esto no es culpa del gobierno provincial.

Pretender que todo lo que pasa en la provincia, es culpa de la gestión actual es desconocer, por omisión, o mala intención, todo lo que ha hecho el gobierno nacional en este periodo de desguace del estado nacional.

Y aun así, jamás se nos paso por alto la cantidad de fallos de esta gestión provincial, ni ninguna otra, solo basta ver el archivo, para ver que el nuestro es un trabajo consecuente, no obsecuente, y si eso está mal, lo lamentamos mucho. No estamos en edad de aguantar nada, es demasiado tiempo, soportando inequidades, privilegios, silencios por interés, slogans, que son solo eso, que no dicen nada, pero se usan como bandera de la verdad revelada.

Aun cuando lo intenten mucho, a través de sugerencias, de mensajes encriptados, o explícitos, este medio no va a cambiar, no somos acomodaticios, genuflexos o rosqueros, elegimos el camino difícil, en el fácil hay cola.

LOS NUMEROS DE LA REALIDAD ARGENTINA.

Ajuste fiscal: Gobernadores buscan fondos para pagar jubilaciones.

Consumo: En julio cayó 9,8%, acumulado en 7 meses 79%

Coparticipación: Tierra del Fuego la que más perdió en 7 meses, 18% según IARAF

Recorte de subsidios: Luz, Gas, Transporte, Fondo de Incentivo Docente, pacientes oncológicos, electrodependientes. La provincia debió presentar un recurso de amparo colectivo para evitar los tarifazos.

Obras Publicas: En Tierra del Fuego, se pararon 16 de las 33 obras en ejecución, se renovaron solo 17, y se perdieron 2000 empleos.

Transporte: Aumento 65 %, el 80 % de lo que se consume en nuestra provincia llega por camión.

Salarios: por devaluación, recesión el salario creció 122%, pero la canasta básica aumento un 250%.

Pobreza: El observatorio social de la UCA y la consultora Economía y Regiones, coinciden en señalar que, la pobreza llegó al 54,8 %, la indigencia 20,3%. En el primer semestre de 2023 la pobreza era del 29,6% y la indigencia de 6,8 %.

Combustibles: aumentaron 126% desde que asumió Milei.

Salud: Por orden de Milei se cerró el fideicomiso para cobertura universal de salud, deja sin servicio a todo el pais, hasta en pandemia o ante emergencias.

Energía: El gobierno nacional a través de la Secretaria de Energía, dependiente del Ministerio de Economía de la nación, publicó dos resoluciones en el boletín oficial, donde anuncia quita de subsidios de luz desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubres y una nueva reconversión de precios según la resolución 192/2024 RESOL-2024- para as tarifas de gas.

Educación: El gobierno nacional, quitó 250 becas a científicos del CONICET, y también el Incentivo Docente a todos los docentes del pais, equivalente a un 12 % del salario. En Tierra del Fuego, se hizo cargo la provincia.

Ahorro: según la encuesta permanente de hogares, 9 de cada 10 familias están endeudas y están utilizando sus últimos ahorros para llegar a fin de mes. Ya son muy pocos los argentinos que pueden ahorrar en dólares.

La tarjeta de crédito es el principal sistema de pago ante la caída del salario.

Esparcimiento: Estas vacaciones de invierno, viajaron 640 mil pasajeros menos que en 2023, por el costo de pasajes y las estadías se redujeron de 4/5 días a 3.

Pymes: Se estima que, para fin de año, habrán cerrado 12 mil pymes en todo el pais, dejando a mas de 50 mil personas sin trabajo.

Industria: La peor caída en 40 años respecto al uso de la capacidad instalada, 1 de cada 4 máquinas están paradas.

Empleo: En lo que va de 2024 se perdieron 380 mil empleos entre público y privado y las empresas no prevén recuperación. La mayoria de los despidos son para achicar costos. En nuestra provincia, casi 3 mil en la industria electrónica, 2000 en la obra publica y 33 % de los empleados de comercio. La pobreza llego al mas del 11 %

Si creen que todo esto que, son hechos, no impactan en la situación general de Tierra del Fuego, entonces estamos peor de lo que parece.

Claramente hay un trasfondo, y no es que el gobernador quiera ser reelecto, sino que la derecha llegue al gobierno, para llevar a cabo un plan de destrucción masivo, que deje a la provincia con 15 mil habitantes como hace 40 años atrás que, como ya han dicho estaban muy bien y llegaron “estos de otras provincias a avasallar nuestra cultura, nuestra historia y todo lo demás”.

Creo que seria una muestra de sinceridad y respeto a quienes con todo derecho llegaron a habitar este lugar, hace más de 3 décadas y así como recibieron, dejaron todo en este lugar, profesionales, técnicos, ciudadanos argentinos, con el derecho constitucional de habitar y transitar por cualquier lugar de este pais.

Si como dicen lo propaladores de la derecha, lo que se pretende es aplicar la estrategia Milei en esta provincia, avisen con tiempo para dejar de jugar a los cuestionamientos, sacarse las caretas y jugar abiertamente para lo que, de la boca para afuera critican, pero en realidad lo quieren para mantener los beneficios de la casta que tanto cuestionan. Eso es ser, por lo menos, poco claro y victimizarse cosa que obviamente no creemos.

Armando cabral

www.lalicuadoratdf.com.ar