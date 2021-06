COPARTICIPACIÓN: CONTUNDENTE APOYO DEL BLOQUE DE LEGISLADORES FORJA A LA PRESENTACIÓN DEL MINISTRO FERNÁNDEZ

“Me queda muy claro después de haber escuchado las presentaciones de los Secretarios de Finanzas de las dos Municipalidades, tanto en el ámbito de la Legislatura como en el Superior Tribunal, que existe una intencionalidad política detrás del reclamo” evaluó el legislador Federico Greve.

En este sentido, agregó que “queda más que claro, luego de escuchar a todos los actores, que de parte de Gobierno no hay ningún tipo de intencionalidad política, pero si la hay de parte de los Municipios de Río Grande y Ushuaia, ya que sus funcionarios hacen alarde de este tema en los medios, y que lejos está de lo que en realidad sucede” subrayó.

El parlamentario esgrimió: “y porque digo esto, porque los fondos son girados dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente. Por eso, esperamos que la justicia traiga luz y pueda aclarar el tema de una vez por todas, más que nada para llevar tranquilidad a los vecinos”.

Por su parte la legisladora, Mónica Acosta, contó que “escuchamos detalladamente la presentación del Ministro de Economía, Guillermo Fernández, quien realizó una línea de tiempo en relación a cómo fue la entrega de recursos coparticipables por parte de la provincia a los municipios, ratificando sus dichos en la justicia”.

En este marco, destacó que “todos los legisladores que quisieron expresarse pudieron hacerlo siempre teniendo en cuenta que hay un proceso judicial en el medio y que debemos esperar una definición al respecto”.

“Hay que tener en cuenta que en la documentación presentada es pública y está dentro de la página oficial de gobierno, no ocurre lo mismo con las municipalidades. La Municipalidad de Ushuaia tiene un retraso sustancial en cuanto a la información de las finanzas públicas, en el caso de Río Grande la última información pública es del período de cuando el actual gobernador era intendente”, remarcó Acosta.

La legisladora, aclaró que “en lo que respecta a Ushuaia la discusión es más política que técnica porque buscan la utilización electoral de las cuestiones actuales en donde los principales afectados son los trabajadores a quienes buscan persuadir con mentiras, con campañas de desprestigio como por ejemplo lo que hicieron en el transporte público con una pantalla que mentía las 24 horas”.

En tanto, el legislador Daniel Rivarola valoró que “luego del Informe presentado por el Ministro de Economía pudimos verificar que a pesar de los dichos de los Municipios, los sueldos de los trabajadores municipales nunca estuvieron en riesgo”.

El parlamentario también se refirió a la información brindada por los secretarios de finanzas de los respectivos municipios, indicando que “cuando quisimos corroborar los informe que nos presentaron desde las áreas de finanzas del Municipio, no pudimos cotejarlo. Esto es porque las páginas de gestión transparente, que fueron creadas para que cualquier persona tenga acceso a esta información simplemente no funcionan. No estamos diciendo que estén inventando nada, pero creo que deberían estar habilitadas para poder traer precisamente trasparencia al reclamo”.

Finalmente, el legislador Emmanuel Trentino también se refirió al tema y señaló que “estoy convencido que este Gobierno tiene la buena fe y todas las intenciones en resolver los pagos de la coparticipación. Me parece que es un Gobierno realmente humilde y estoy convencido que a algunos sectores del arco político le convienen politizar sobre estos temas, cosa que lamentablemente no le hace bien a los vecinos”, concluyó.