Nacionales 28/11/2026.- La consultora 1816 detectó una intervención oficial inédita para sostener el peso en medio del shock financiero y la tensión electoral. Subieron los futuros, los bonos dollar linked y la brecha sigue bajo presión. ¿que significa? los riesgos de devaluación, la presión electoral, la cautela de los mercados.

El titular resume que, ante una fuerte tormenta o turbulencia en los mercados financieros, los inversores y las empresas salieron masivamente a proteger sus pesos contra una posible suba del dólar, alcanzando un récord de US$ 17.000 millones en operaciones de resguardo.

¿Qué significa cada parte en palabras simples?

«Tsunami financiero» : Se refiere a un momento de mucha volatilidad e incertidumbre en los mercados (tanto locales como internacionales), donde los inversores temen pérdidas bruscas y buscan refugio rápido.

«Cobertura cambiaria» : Es como comprar un «seguro» contra la devaluación. En lugar de comprar billetes físicos directamente, empresas e inversores usan instrumentos financieros (como el dólar futuro o bonos atados al dólar) para fijar un precio hoy y asegurarse de no perder plata si el tipo de cambio sube mañana.

«Se disparara a US$ 17.000 millones»: Significa que el monto total de dinero que buscó este tipo de «seguro» creció de golpe a una cifra muy alta.

¿Por qué es relevante según la nota?

Como señala el artículo de El Economista, aunque el precio del dólar en las pantallas parezca calmo, este volumen récord muestra que detrás de escena hay mucha cautela y el mercado está pagando para cubrirse ante una posible presión cambiaria en el futuro cercano.

Fuente: El Economista, www.lalicuadoratdf.com.ar