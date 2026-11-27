Tierra del Fuego 27/11/2026.- El Instituto Fueguino de Turismo destacó el arribo al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas del primer vuelo de la nueva ruta estacional de GOL Líneas Aéreas, que vincula de manera directa a San Pablo, Brasil con El Calafate y Ushuaia.

La nueva operación estival cuenta con tres frecuencias semanales (martes, jueves y sábados) operadas con aeronaves Boeing 737, manteniéndose operativo hasta el 20 de febrero.

“Esta conexión estratégica, es un paso mas para Tierra del Fuego en el mercado brasileño, uno de los principales emisores de turismo internacional hacia la provincia, y potencia el corredor patagónico al integrar en un mismo recorrido a Ushuaia y El Calafate, dos de los destinos más elegidos del sur argentino”, sostuvo el secretario de Política Externa del INFUETUR, Juan Pavlov.

Asimismo resaltó que la llegada de este primer vuelo de GOL reafirma el trabajo de promoción y gestión que se viene realizando desde el INFUETUR para fortalecer la conectividad internacional de Tierra del Fuego, realizando acciones en conjunto con el consulado argentino en San Pablo con Rondas de Negocios, participando en las principales ferias como WTM Latin America, ABAV, Festuris, y acompañando los workshop VisitArgentina en Río de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte y Porto Alegre.

“Contar con una ruta directa desde San Pablo hacia El Calafate y Ushuaia incentiva el arribo de más visitantes brasileños durante el verano e integra al destino en la amplia red de conexiones aéreas de la compañía en Sudamérica y el mundo, generando un impacto muy positivo en toda la cadena de valor turística local. Agradecemos a la empresa Gol por seguir apostando al Fin de Mundo, y también a los actores del sector privado que permitieron que esta conexión sea una realidad», agregó.