A lo largo de sus declaraciones, el mandatario puso especial énfasis en que el problema no es político ni está dirigido contra ninguna gestión municipal en particular, sino que responde a una situación financiera que atraviesa a toda la provincia.

«Los recursos no alcanzan»

Melella comenzó descartando cualquier discriminación hacia alguno de los municipios y afirmó que la situación es generalizada.

«Las tres municipalidades, de diferente manera, hablan del retraso en los envíos de coparticipación. Es lo que pasa siempre, los recursos no alcanzan.»

El gobernador fue más allá y rechazó que exista una decisión deliberada del Ejecutivo de retener fondos.

«Acá no es que el gobernador o el gobierno le pisa los recursos a un municipio.»

Y agregó:

«Los tres están en la misma situación. Eso hay que aclararlo de entrada.»

Según explicó, las demoras existen, pero están vinculadas a la falta de liquidez del sistema y no a una decisión política.

«Hay demora, sí. Nada que ver con la demora que hemos sufrido en otros tiempos algunos de nosotros.»

«No hay retención indebida de fondos»

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la respuesta a los intendentes que sostienen que los recursos ingresan a la provincia, pero no son girados en tiempo y forma.

Melella rechazó esa afirmación de manera categórica.

«El dinero se gira dentro de los plazos que están dados hoy.»

«No hay retención indebida de fondos, no hay que perjudicar a nadie.»

Incluso advirtió que cualquier dirigente que llegue a la Gobernación enfrentará exactamente las mismas dificultades.

«Cualquiera que sea gobernador de los tres intendentes le va a pasar exactamente lo mismo.»

«La deuda existe, pero afecta a todos»

Consultado sobre los montos reclamados por los municipios, el mandatario reconoció la existencia de deuda por coparticipación, aunque relativizó las cifras que circulan públicamente.

«Son menos los valores. Pero son importantes.»

Sin embargo, insistió en que el verdadero problema es estructural.

«No tiene que ver, insisto, hoy no alcanzan los recursos.»

Respecto de las diferencias entre municipios, volvió a remarcar que la situación es común a todos.

«Hoy no es un problema de un municipio.»

«La demora existe y existió siempre.»

Melella recordó incluso que cuando le tocó atravesar conflictos similares sufrió atrasos mucho más extensos.

«Hoy tenés 18 días, 20 días, 16 días. Yo sufrí demora en su momento de 57 días, 58 días.»

«Es mentira que se le pisa la coparticipación a Río Grande»

El gobernador también rechazó las versiones que sostienen que Río Grande sería especialmente perjudicada.

«No es que a Río Grande se le pisa la coparticipación y a Ushuaia y a Tolhuin no. Eso es una mentira.»

En esa línea insistió:

«Los tres sufren exactamente la misma situación que sufrimos nosotros.»

«Porque la falta de recursos es para todos.»

La caída de la coparticipación nacional

Para explicar el origen del problema, Melella apuntó directamente contra la política económica nacional.

«Hoy los recursos cayeron, no hay producción, no hay industria, no hay comercio, el ajuste nacional es feroz.»

Según explicó, la principal fuente de los fondos coparticipables está vinculada al consumo.

«La mayoría de lo que viene de Nación tiene que ver con el IVA.»

Y sostuvo que el desplome del poder adquisitivo terminó impactando sobre toda la cadena de financiamiento estatal.

«Se desplomó el ingreso por IVA porque la gente no está consumiendo.»

«Entonces quiere decir que entran mucho menos recursos de la Nación.»

También vinculó la crisis a las políticas de apertura económica implementadas por el Gobierno nacional.

«Los recursos que entraban por la industria textil la destruyeron, los que entraban por la industria tecnológica la destruyeron con las medidas, con la apertura de importación indiscriminada.»

«No es que el gobernador la tiene en una cajita»

Melella cuestionó a quienes sostienen que la provincia dispone de fondos suficientes y simplemente demora los pagos.

«El que no entiende esa situación y cree que hay un montón de recursos y el gobernador se sienta arriba, la verdad que o no ve la realidad o quiere hacer política barata.»

Y remató con una de las frases más fuertes de la entrevista:

«No es que el gobernador la tiene en una cajita. Hay que leer, hay que estudiar, hay que informarse.»

Para el mandatario, la situación financiera actual es producto de una combinación de caída de la coparticipación nacional y desplome de los ingresos propios.

«Se desplomó la coparticipación y se desplomaron los ingresos propios.»

La provincia asume gastos que antes financiaba Nación

Otro de los argumentos utilizados por el gobernador fue que el Ejecutivo provincial debe afrontar hoy obligaciones que antes eran cubiertas por programas nacionales.

«Hoy tenés más obligaciones con menos recursos.»

Mencionó entre ellas el subsidio al gas envasado y la compra de medicamentos para miles de fueguinos afectados por el recorte de programas nacionales.

«Pregúntenle quién les paga los remedios. El Ejecutivo provincial y el Ministerio de Salud.»

«La situación sólo se revierte cambiando el gobierno nacional»

Al ser consultado sobre el futuro económico de la provincia, Melella dejó una definición netamente política.

«¿Esta situación se puede revertir? Sí, cambiando el gobierno nacional.»

Y advirtió que, de mantenerse el escenario actual, la situación podría agravarse durante el próximo año.

«El año que viene vamos a estar peor. Y hay que decir la verdad.»

Puerto: durísimas críticas a la intervención nacional

Además de la coparticipación, el gobernador volvió a cargar contra la intervención del puerto de Ushuaia y contra las autoridades de la ANPYN.

Calificó al diputado Santiago Rodríguez de «cararrota» por acusar a la provincia de quedarse con recursos portuarios y aseguró que la intervención responde a intereses ajenos a Tierra del Fuego.

«Los libertarios son unos cararrotas.»

«Son unos mentirosos.»

«Lo que tienen que hacer es devolverle el puerto a los fueguinos.»

Melella también afirmó desconocer el destino de los recursos que actualmente recauda la intervención.

«¿A dónde va el dinero hoy? No sabemos.»

«Se les pide información y no contestan.»

Elecciones y ampliación de la Legislatura

En el plano político, adelantó que las elecciones provinciales se realizarán dentro de los plazos constitucionales, probablemente entre mayo y junio, y confirmó su presencia en las actividades organizadas por FORJA por el Día del Militante.

Respecto de la integración de la Legislatura, reiteró que la Constitución provincial establece que deben incorporarse cuatro legisladores más.

«Corresponde que sean 19.»

Y responsabilizó a quienes se opusieron a la reforma constitucional por el aumento de costos que implicará la ampliación.

Las frases más contundentes de Melella sobre la coparticipación

«Acá no es que el gobernador o el gobierno le pisa los recursos a un municipio.»

«Los tres están en la misma situación.»

«No hay retención indebida de fondos.»

«Hoy no alcanzan los recursos.»

«La demora existe y existió siempre.»

«Eso es una mentira» , al rechazar que Río Grande sea discriminada.

, al rechazar que Río Grande sea discriminada. «Los tres sufren exactamente la misma situación.»

«Se desplomó la coparticipación y se desplomaron los ingresos propios.»

«No es que el gobernador la tiene en una cajita.»

«La situación se puede revertir cambiando el gobierno nacional.»

La defensa de Melella se apoyó en una idea central que repitió durante toda la entrevista: el conflicto por la coparticipación no responde a una decisión política de la provincia sino a una crisis general de ingresos que, según sostuvo, afecta simultáneamente al Gobierno fueguino y a los tres municipios.