“Me preocupa la actitud patoteril que está teniendo el concejal. Por hacer un reel se lleva puesto el respeto que merecen los trabajadores municipales. No todo vale en política y mucho menos cuando se trata de personas que están cumpliendo con sus obligaciones laborales”, sostuvo Iriarte.

En relación con la información solicitada por el edil, el funcionario explicó que “desde el Ejecutivo municipal hemos respondido los pedidos de informes. Las respuestas le pueden gustar o no, pero hemos respondido. El propio presupuesto contiene la información de manera discriminada y, si considera que necesita mayores precisiones, existen mecanismos institucionales para solicitarlas”.

Asimismo, recordó que se trata de un pedido de informe que se encuentra judicializado y consideró que el accionar del concejal podría estar vinculado a cuestiones electorales. “Una cosa es ejercer la función de contralor que le corresponde como concejal y otra muy distinta es irrumpir en una dependencia municipal, filmar a los trabajadores y generar una situación de intimidación para producir contenido en redes sociales”.

“El respeto entre las instituciones tiene que existir-continuó-, yo no puedo presentarme en el despacho de Tavarone del Concejo Deliberante, levantar la voz, maltratar a sus trabajadores y exigirles que me expliquen qué horarios cumplen. Sería inadmisible. ¿Por qué deberíamos naturalizar que un concejal tenga ese comportamiento con nuestros empleados?” lamentó.

En tanto, Iriarte anticipó que evaluará junto a los concejales del oficialismo cuáles son los mecanismos institucionales pertinentes para abordar lo sucedido y garantizar la protección de los trabajadores municipales, entendiendo que “no tenemos absolutamente nada que ocultar, pero tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger a nuestros empleados”.

Iriarte indicó que “el concejal tiene que calmar su ansiedad electoral y comprender que la búsqueda de protagonismo en las redes sociales no puede estar por encima del respeto a las personas y a las instituciones”.

Finalmente, el secretario de Gobierno aseguró que no dejará pasar lo sucedido, dado que “los trabajadores municipales no tienen por qué ser víctimas de las disputas políticas ni quedar expuestos a situaciones de amedrentamiento. Vamos a defenderlos y a exigir que el concejal esté a la altura de la responsabilidad institucional que le han conferido los vecinos de Ushuaia”.