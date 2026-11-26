La presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, recibió a un grupo de madres de niños con diabetes tipo 1, con el objetivo de conocer sus necesidades, inquietudes y las distintas problemáticas sanitarias, económicas y sociales que enfrentan cotidianamente.

Durante el encuentro, las madres manifestaron su preocupación por la limitada disponibilidad de profesionales especializados en el Hospital Regional Río Grande, señalando que “actualmente cuentan con una sola diabetóloga y una endocrinóloga, situación que genera importantes demoras en el otorgamiento de turnos y dificulta la continuidad de los controles médicos”.

Asimismo, expusieron las dificultades económicas que atraviesan muchas de estas familias, particularmente aquellas madres que se encuentran desempleadas y que no cuentan con los recursos suficientes para garantizar una alimentación adecuada a las necesidades de sus hijos.

En este sentido, plantearon la necesidad de acceder a “programas de asistencia alimentaria que contemplen la incorporación de productos frescos, como frutas, verduras y carnes, teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales de los niños con diabetes tipo 1”.

Otro de los aspectos abordados durante la reunión estuvo relacionado con la necesidad de contar con el acompañamiento permanente de un adulto responsable, debido a los controles y cuidados que requiere esta condición, donde explicaron que “esta realidad también condiciona sus posibilidades de acceder a un empleo y sostener económicamente a sus familias”.

De la misma manera plantearon la “necesidad de contar con enfermeros en las escuelas”.

El encuentro permitió visibilizar una problemática que trasciende el ámbito sanitario y que requiere un abordaje integral, contemplando la atención médica, la asistencia alimentaria, la situación laboral y el acompañamiento social de las familias.