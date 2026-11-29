El proyecto no pertenecía a un único sector político. Había obtenido media sanción unánime en el Senado y contaba con respaldo transversal de distintos bloques. Sin embargo, cuando llegó el momento de habilitar su tratamiento, la mayoría de los diputados de La Libertad Avanza votó en contra.

Formalmente, el argumento fue procedimental: no correspondía abordar el tema mediante un apartamiento del reglamento y debía pasar previamente por comisión para evaluar su impacto presupuestario.

Pero para las familias afectadas por la AME esa explicación no alcanza.

La pregunta que hacen es sencilla y devastadora: si la preocupación era el procedimiento, ¿por qué el proyecto permaneció durante meses sin tratamiento en comisión? ¿Por qué la urgencia administrativa apareció recién cuando se intentó debatir una herramienta capaz de detectar una enfermedad cuyo tratamiento depende del tiempo?

La AME no espera los tiempos de la política. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre una vida con mayores oportunidades y un deterioro neuromuscular irreversible. En muchos casos, cada semana cuenta.

Por eso la indignación crece cuando quienes votaron contra el tratamiento pertenecen a un espacio político que construyó buena parte de su identidad pública alrededor de consignas como «las dos vidas» o «los niños no se tocan».

La crítica que se escucha en redes sociales, en asociaciones de pacientes y entre familiares no es solamente política. Es moral. Porque si la defensa de la vida es un principio y no una consigna electoral, sostienen, debería expresarse también en políticas concretas destinadas a detectar enfermedades graves en recién nacidos.

Allí aparece la acusación más dura: el riesgo de que aquellas banderas hayan sido utilizadas como herramientas discursivas y no como convicciones reales. Para muchos padres, votar contra la detección temprana de una enfermedad severa mientras se reivindica públicamente la protección de la infancia representa una contradicción imposible de justificar.

La discusión ya no gira únicamente en torno a una ley. Se trata de credibilidad. Porque cuando las palabras y los votos recorren caminos opuestos, lo que entra en crisis no es un proyecto parlamentario, sino la confianza pública en quienes dicen defender determinados valores.

«Si defienden la vida desde la concepción, ¿por qué no defienden el diagnóstico que puede salvarla cuando el niño ya nació?». Esa es la pregunta que hoy miles de familias siguen esperando que alguien responda.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar