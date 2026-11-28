La Lista 2, encabezada por Renán Uribe Martínez y Paula Barrionuevo, se alzó con la victoria al obtener 177 votos, consolidándose como la fórmula más respaldada por los profesionales que participaron de la elección. Si bien la propuesta no se presentó con una identificación partidaria explícita, distintos sectores políticos la consideran cercana al intendente de Río Grande, Martín Perez, lo que convierte al resultado en un dato de relevancia dentro del escenario político fueguino.

Por detrás se ubicó la Lista 3, mientras que la gran sorpresa de la jornada fue el desempeño de la Lista 1, integrada por Gonzalo Zeni y Emma Matorras, identificada políticamente con el gobernador Gustavo Melella. La fórmula cosechó apenas 90 votos, quedando relegada al tercer lugar y obteniendo poco más de la mitad de los sufragios alcanzados por la lista ganadora.

La diferencia no pasó inadvertida. En términos porcentuales, la nómina encabezada por Uribe Martínez alcanzó el 44,7% de los votos emitidos entre las tres listas, mientras que la propuesta asociada al sector político del gobernador llegó al 22,7%, configurando una brecha de 22 puntos porcentuales.

Un cambio en un espacio históricamente ligado a FORJA

La elección también implica la renovación de una representación que hasta ahora ejercía Horacio Marcelo Castelli, asesor de la legisladora Myriam Martínez, una de las principales referentes del espacio político de Gustavo Melella.

Desde esa óptica, el resultado supone una modificación en un ámbito que era considerado cercano al oficialismo provincial, generando una señal política que seguramente será observada con atención dentro de FORJA y del propio gobierno fueguino.

Más allá de los votos, una señal política

Aunque se trató de una elección profesional y no partidaria, los vínculos políticos atribuidos a cada una de las listas terminaron trasladando el interés del escrutinio mucho más allá del ámbito colegiado.

La contundencia de la victoria de la lista asociada al entorno del intendente Martín Perez y el relegado tercer puesto de la propuesta identificada con el gobernador Melella alimentan distintas interpretaciones sobre la influencia que hoy conservan ambos espacios entre sectores profesionales de Río Grande.

Sin embargo, más allá de las lecturas políticas que puedan hacerse, el resultado tiene una dimensión institucional significativa. El Consejo de la Magistratura es uno de los organismos más importantes del sistema judicial fueguino, con facultades decisivas en los procesos de selección y remoción de magistrados.

Por ello, la elección no solo redefine una representación dentro de ese cuerpo, sino que también abre un nuevo escenario de análisis sobre el mapa de fuerzas políticas e institucionales que conviven en Tierra del Fuego.

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