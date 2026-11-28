Tres años después, la realidad financiera argentina muestra una escena completamente diferente: el Gobierno nacional busca acceder a 5.000 millones de dólares adicionales del swap acordado con China para fortalecer su programa financiero y afrontar compromisos de deuda.

La situación expone una paradoja difícil de ignorar. El mismo país que fue señalado como un socio indeseable por razones ideológicas aparece hoy como uno de los principales sostenes financieros de la Argentina.

Tomar deuda para pagar deuda

El anuncio también reabre una discusión histórica de la economía argentina. Si los fondos del swap son utilizados para respaldar vencimientos y obligaciones financieras, el esquema supone recurrir a nuevo financiamiento para afrontar deudas existentes.

Lejos de ser una novedad, este mecanismo se ha repetido durante décadas en la Argentina. Gobiernos de distintos signos políticos acudieron a nuevos créditos para refinanciar obligaciones anteriores cuando el acceso a divisas o a recursos fiscales resultaba insuficiente.

Justamente esa dinámica explica en parte cómo el país llegó a acumular un enorme volumen de endeudamiento. La deuda no creció únicamente por el déficit fiscal o el gasto público, sino también porque durante años se reemplazaron compromisos viejos por compromisos nuevos, postergando el problema sin resolverlo de manera estructural.

En términos simples, se trata de una lógica similar a la de una familia que solicita un préstamo para cancelar otro crédito que está por vencer. El problema inmediato desaparece, pero la obligación continúa existiendo y, muchas veces, aumenta.

El límite del alineamiento con Washington

La búsqueda de asistencia financiera china también revela otro dato geopolítico relevante.

Desde el inicio de su mandato, Milei apostó por un alineamiento casi absoluto con Estados Unidos, especialmente durante la administración de Donald Trump. La estrategia incluyó distanciarse de los BRICS y enfriar relaciones con varios socios históricos de la Argentina.

Sin embargo, cuando aparecen las necesidades concretas de financiamiento, Washington no parece ofrecer una alternativa capaz de reemplazar los recursos que aporta Beijing.

La consecuencia es que el Gobierno termina recurriendo precisamente al país que durante años utilizó como ejemplo de todo aquello que decía combatir.

Una Argentina cada vez más aislada

El escenario adquiere una dimensión mayor si se observa el contexto internacional.

La relación con Brasil atraviesa uno de sus momentos más complejos en décadas. Los vínculos con España y México sufrieron fuertes tensiones diplomáticas. La distancia con Rusia es explícita desde el comienzo de la gestión. Mientras tanto, los mercados internacionales siguen exigiendo tasas elevadas para prestarle dinero a la Argentina debido a la persistencia del riesgo país y la fragilidad externa.

En ese contexto, el swap chino termina ocupando un lugar estratégico que contradice el relato original de la administración nacional.

La ironía es difícil de ocultar: después de años de denunciar al comunismo chino y prometer que jamás haría negocios con Beijing, el Gobierno de Javier Milei encuentra en China uno de los pocos actores dispuestos a aportar las divisas que necesita para sostener su programa financiero.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar