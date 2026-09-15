Walter Vuoto: Ushuaia y la Base Naval Integrada: entre la causa Malvinas y el futuro logístico antártico

Ushuaia 15/09/2026.- Es un proyecto ya de hace varios años que ha tenido inicio, incluso en otros gobiernos nunca se terminó de concretar. Y obviamente con toda esta cuestión de hablar tanto de Malvinas, uno de los anuncios del gobierno que encabeza Javier Milei fue: vamos a poner el dinero para hacer una base. ¿Qué es esa base? ¿Qué significa? ¿La va a financiar el Estado argentino o se va a meter China o se va a meter Estados Unidos? Y las autoridades locales, las de Tierra del Fuego, ¿quieren esa base o no quieren esa base?

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, explicó que hoy en el lugar se observa movimiento de suelo iniciado en 2022 con el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana. Se había puesto la piedra fundamental y la obra avanzó un 10%. “Realmente hoy se ven las bases, se ve el movimiento de suelo que se ha hecho, está sobre la bahía cuando bajás al aeropuerto y también está en el centro de la ciudad, con lo cual para los ushuaienses y para los fueguinos es un deseo eterno”, señaló.

Vuoto destacó que la causa Malvinas empieza en 1833 y atraviesa la vida cotidiana de Tierra del Fuego. “Comprender la causa Malvinas no solamente en términos geoestratégicos sino en términos económicos”, dijo. Recordó que la base busca ampliar capacidades logísticas con mirada a la Antártida: “El mundo necesita energía, alimento y agua. Ushuaia se convierte en el centro de la cena geoestratégica”.

La Armada Argentina ya lleva adelante campañas logísticas antárticas, y la idea es que esta base se transforme en un gran polo logístico que fortalezca la cadena de proveedores y la industria naval. “Competimos con el puerto de Chile, que monopoliza la logística antártica privada desde Punta Arenas”, advirtió.

Sobre la soberanía, Vuoto afirmó: “La base tiene que ser manejada por Argentina para los argentinos y argentinas. Si tenemos los recursos hay algo que no podemos ceder, que es la soberanía”. En ese sentido, mencionó la explotación ilegal de hidrocarburos y pesca en Malvinas: “La empresa Roca, Hopper y Navitas están explorando un área en la cuenca norte de Malvinas con un valor de 180.000 millones de dólares, cuatro veces la deuda argentina con el FMI. La pesca son 260.000 toneladas anuales con permiso isleño que se llevan los ingleses”.

El intendente también se refirió a la crisis industrial fueguina: “La provincia ha perdido 10.000 puestos de trabajo en el sector de la industria por la apertura indiscriminada de importaciones y la quita de aranceles. Generar soberanía es que ni un fueguino más se vaya de Tierra del Fuego”. Defendió el régimen de promoción económica de la Ley 19.640 y cuestionó el contrabando de celulares, que pasó del 13% al 70% del mercado.

Finalmente, Vuoto habló de política nacional y del peronismo: “Hay que reorganizarse, la unidad la está pidiendo la gente. Cristina tiene la capacidad de pensar la Argentina 10 años para adelante. En lo personal me encantaría que sea candidata”. Y cerró con un mensaje sobre la causa Malvinas: “Hay políticas de Estado que no se pueden discutir. Que sea peronista, libertario, de Boca o de River, esto no se discute”.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar