La inflación real que pulveriza salarios: el mito del 1,7% quedó sepultado

Rio Grande 15/09/2026.- El discurso libertario insiste en mostrar un índice de inflación mensual del 1,7% como prueba de éxito económico. Sin embargo, los números de los servicios básicos y el transporte revelan una realidad completamente distinta: una inflación en dólares que destruyó el poder adquisitivo y disparó la pobreza a niveles inéditos en la historia argentina.

Según el relevamiento de Celag Data, en los primeros 999 días de gobierno de Javier Milei los aumentos fueron los siguientes:

Gas: +1454%

+1454% Electricidad: +1768%

+1768% Agua: +698%

+698% Internet: +545%

+545% Telefonía móvil: +769%

+769% Colectivo: +1510%

+1510% Subte: +2176%

+2176% Tren: +1628%

+1628% Peaje: +700%

Estos incrementos no son simples ajustes: son un verdadero shock tarifario que pulverizó salarios congelados y dejó a millones de familias sin capacidad de cubrir necesidades básicas.

Un retroceso histórico Ni en la hiperinflación de Alfonsín ni en la crisis del 2001 se registró un deterioro tan acelerado en servicios esenciales. En aquellos momentos el problema era la corrida cambiaria; hoy, aun con índices oficiales bajos, la inflación en dólares y la pérdida del salario real generan una debacle social sin antecedentes.

La consecuencia directa El resultado es un empobrecimiento masivo. Familias que antes podían pagar gas, luz, agua y transporte ahora deben elegir qué servicio cubrir. El “sinceramiento de tarifas” se convirtió en un mecanismo de exclusión social. La pobreza no crece por falta de trabajo, sino porque el salario real fue congelado mientras los servicios crecieron más de 1000%.

Fuente: Celag Data