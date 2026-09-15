Dólar a casi $2.000: cuál será el nuevo techo de la banda cambiaria en octubre

Argentina 15/09/2026.- La inflación de agosto marcó el nuevo límite de la banda cambiaria para octubre: el dólar mayorista solo podrá moverse hasta $1.951,50 antes de obligar al Banco Central a actuar. Qué implica el nuevo techo, cómo funciona el esquema y por qué hoy la divisa está lejos de ese nivel.

El dólar mayorista tendrá en octubre un nuevo límite antes de obligar al BCRA a intervenir. Conocido el dato de Inflación de agosto, ya puede calcularse el techo que alcanzará la banda cambiaria hacia finales del próximo mes: $1.951,50.

El mecanismo vigente establece que los extremos de la banda se actualizan todos los meses de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque con un rezago de dos meses. Por eso, la inflación de agosto determina el movimiento permitido para octubre.

El nuevo techo del dólar para octubre

El IPC de agosto registró una variación de 1,66%. A partir de ese dato, el límite superior de la banda pasará de los $1.919,63 previstos para fines de septiembre a $1.951,50 al cierre de octubre, una diferencia de $31,87.

Los números clave del esquema para octubre serán:

Inflación de agosto: 1,66%.

1,66%. Techo a fines de septiembre: $1.919,63.

$1.919,63. Techo a fines de octubre: $1.951,50.

$1.951,50. Suba del límite: $31,87.

El incremento será menor al aplicado durante septiembre. En ese mes, el techo había aumentado $39,66 como consecuencia de la inflación de julio. La desaceleración del IPC de agosto explica que el margen de octubre se amplíe a un ritmo menor.

Que pasa si el dolar supera los $ 1951,50

El sistema establece un piso y un techo dentro de los cuales el dólar mayorista puede fluctuar sin que exista una obligación de intervención por parte del BCRA. Si la cotización supera el extremo superior, la autoridad monetaria debe vender divisas; si perfora el piso, debe comprar dólares.

Esto no significa que el techo se ubique en $1.951,50 durante todo octubre. El límite se irá ajustando gradualmente todos los días hasta alcanzar ese valor al cierre del mes.

De esta manera, el esquema busca establecer un rango previsible para el mercado y evitar movimientos abruptos. Mientras el Dólar permanezca dentro de esos límites, su precio puede ser determinado por la oferta y la demanda sin una intervención obligatoria del Central.

El dólar está hoy lejos del límite

La cotización mayorista cerró el lunes en $1.507,50, después de retroceder un peso y alcanzar su menor nivel desde el 21 de agosto. El volumen negociado en el mercado de contado fue de US$ 494,2 millones y la oferta alcanzó para cubrir la demanda.

El escenario cambiario también está siendo favorecido por un mayor ingreso de divisas. Entre los factores aparecen los precios internacionales de las exportaciones y las colocaciones de deuda corporativa. La soja llegó la semana pasada a US$ 480 por tonelada en Chicago, su mayor nivel desde diciembre de 2023, mientras el petróleo volvió a superar los US$ 100 por barril.

En lo que va de 2026, el dólar oficial acumula una suba de apenas 3,6%, equivalente a $52,50, muy por debajo del incremento de los precios internos, cercano al 22% durante el mismo período.

Una brecha amplia antes de una eventual intervención

Actualmente, el dólar se mantiene con un margen considerable respecto del techo vigente de la banda. Con un límite superior de $1.898,24, la distancia respecto de la cotización mayorista es de $390,74, equivalente al 25,9%.

Se trata de la mayor distancia respecto del techo desde mayo de 2025. Y, si las condiciones actuales se mantienen, el nuevo límite de $1.951,50 para fines de octubre le dará todavía un amplio recorrido al dólar antes de que el BCRA quede obligado a intervenir en el mercado oficial.

Fuente: El economista.