El Gobierno reconoció que la mejora económica todavía no se siente en la vida cotidiana.

Argentina 11/07/2026 El viceministro de Economía, José Luis Daza, reconoció que los resultados que el Gobierno atribuye a su programa económico todavía no se trasladaron plenamente a la vida cotidiana de una parte importante de la población.

El funcionario sostuvo que la economía alcanzó un escenario de mayor estabilidad, pero admitió que esa situación todavía no se refleja con la misma intensidad en los ingresos, el consumo y las posibilidades financieras de las familias.

“Mucha gente todavía no lo siente, mucha gente todavía no percibe, no recibe los beneficios, pero está todo cuajando para que se empiece a sentir de manera más intensa”, expresó Daza durante una entrevista con la TV Pública.

La declaración se produjo días después de la presentación del programa financiero para 2026 y 2027. El viceministro consideró que las distintas partes del plan comenzaron a consolidarse desde principios de año y definió el equilibrio alcanzado como “absolutamente robusto”.

Sin embargo, señaló que el principal desafío de la próxima etapa será conseguir que esa estabilidad macroeconómica tenga un impacto concreto sobre la actividad, el crédito y los ingresos de la población.

El crédito como motor de la actividad

La estrategia oficial apunta a ampliar el financiamiento en pesos y en dólares para impulsar el consumo, la inversión y sectores como la construcción. Según Daza, el Ministerio de Economía analiza diferentes mecanismos para facilitar el acceso a préstamos de familias y empresas.

Economía

El funcionario explicó que uno de los principales obstáculos es la escasez de ahorro dentro del sistema financiero, situación que vinculó con los prolongados períodos de inflación e inestabilidad monetaria atravesados por el país.

También reconoció que el acceso al crédito continúa limitado por el nivel de las tasas de interés, la cautela de los bancos y el peso de la carga tributaria. En ese escenario, una parte de los préstamos sigue resultando difícil de afrontar para hogares y empresas.

Pese a esas dificultades, Daza destacó que los créditos de corto plazo destinados a compañías registraron un crecimiento mensual del 1,9%. El equipo económico interpreta esa variación como una señal inicial de recuperación de la actividad.

Sin expansión del gasto antes de las elecciones

El viceministro descartó que el Gobierno aplique medidas expansivas para estimular el consumo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

“Lo único que no vamos a hacer es política monetaria o fiscal populista en miras a una elección”, afirmó. La posición oficial es que el crecimiento debe sostenerse mediante la inversión privada, la expansión del crédito y la recuperación del ahorro, en lugar de apoyarse en un incremento del gasto público.

Daza aseguró que las elecciones no deberían convertirse por sí solas en un factor de desestabilización. Para el funcionario, el objetivo es que el país llegue a 2027 con superávit fiscal y externo, mayores reservas y un sistema bancario fortalecido.

Una nueva negociación por financiamiento

El funcionario también confirmó que el Gobierno negocia una nueva operación de financiamiento por US$1.100 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe —CAF— y otros organismos internacionales.

La operación se integra a la estrategia anunciada por el Ministerio de Economía para cubrir los compromisos financieros de 2026 y una parte importante de los vencimientos de 2027.

Daza sostuvo que el Ejecutivo prefiere recurrir a alternativas de financiamiento con tasas cercanas al 6%, antes que emitir deuda soberana en los mercados internacionales con rendimientos de entre el 8% y el 9%.

Otro de los objetivos planteados por el Gobierno es que la Argentina recupere el grado de inversión. Según las estimaciones expuestas por el viceministro, esa calificación podría reducir el costo del capital y generar un ahorro cercano a los US$2.000 millones anuales en intereses.

Referencia geográfica

Mientras el equipo económico destaca el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y las perspectivas financieras, la propia administración reconoció que el paso pendiente es que esas variables comiencen a traducirse con mayor intensidad en la economía cotidiana.

Fuente: GLP