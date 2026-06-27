LA MUNICIPALIDAD IMPULSA UNA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y CUIDADO ENTRE JÓVENES EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL USO INDEBIDO Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

Ushuaia 27/06/2026.- La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano y del CePLA El Palomar, impulsa la campaña #TirameUnCentro: El cuidado entre amigos en el mes del Mundial, una propuesta de sensibilización destinada a adolescentes y jóvenes en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se conmemora cada 26 de junio.

La iniciativa promueve espacios de reflexión sobre el cuidado, las decisiones responsables y la construcción de vínculos saludables, tomando como punto de partida las emociones que suelen atravesar las personas durante eventos deportivos y encuentros sociales.



A través de piezas gráficas y contenidos especialmente diseñados para redes sociales, la campaña invita a reflexionar sobre el rol de las amistades, la presión social en las reuniones y la importancia de generar entornos seguros donde cada persona pueda decidir libremente.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó que «trabajamos en estrategias de prevención que dialoguen con las realidades de nuestras juventudes, utilizando lenguajes cercanos y promoviendo herramientas de cuidado colectivo».

Asimismo, sostuvo que «la prevención también implica fortalecer redes de acompañamiento, generar espacios de escucha y promover decisiones informadas que contribuyan al bienestar de adolescentes y jóvenes».

Desde el CePLA El Palomar señalaron que la campaña busca dejar de lado los discursos estigmatizantes para poner el foco en la construcción de vínculos saludables, el respeto por las decisiones personales y el acompañamiento a quienes puedan estar atravesando situaciones de consumo problemático.

Finalmente, desde el Municipio invitaron a la comunidad a acercarse al CePLA El Palomar para conocer las propuestas, talleres y espacios de acompañamiento que se desarrollan durante todo el año, orientados a la prevención, la promoción de la salud y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.