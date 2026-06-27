“La inversión acumula cuatro trimestres de caída pese a los incentivos oficiales”

Desinversión 27/06/2026.- La economía argentina atraviesa un escenario crítico: la inversión privada lleva cuatro trimestres consecutivos de contracción, a pesar de los crecientes incentivos que el Gobierno nacional ha otorgado al sector productivo.

Los analistas coinciden en que la falta de confianza, la incertidumbre macroeconómica y la ausencia de reglas claras han neutralizado los beneficios fiscales y financieros que se pusieron en marcha para estimular la actividad.

Entre los factores que explican la caída se destacan:

Inestabilidad macroeconómica : inflación elevada y volatilidad cambiaria que desalientan proyectos de largo plazo.

: inflación elevada y volatilidad cambiaria que desalientan proyectos de largo plazo. Déficit de seguridad jurídica : cambios constantes en regulaciones y falta de continuidad en políticas públicas.

: cambios constantes en regulaciones y falta de continuidad en políticas públicas. Altos costos financieros : tasas de interés y restricciones de acceso al crédito que limitan la capacidad de inversión.

: tasas de interés y restricciones de acceso al crédito que limitan la capacidad de inversión. Desconfianza empresarial: percepción de que los incentivos son insuficientes frente al contexto general de crisis.

El resultado es un retroceso en la capacidad de expansión del sector privado, con impacto directo en el empleo y en la competitividad de la economía.

La paradoja es evidente: mientras el Gobierno multiplica los incentivos, la inversión sigue cayendo. El desafío pasa por recuperar la previsibilidad y la estabilidad macroeconómica, condiciones indispensables para que los estímulos oficiales se traduzcan en proyectos concretos y sostenibles.

Con información de Econojournal