El Senado apura una sesión para pedir la destitución de Adorni

Argentina 13/06/2026.- El PJ presentó un proyecto para interpelar al jefe de Gabinete y votar una moción de censura en la misma sesión. El reclamo sumó presión de sectores dialoguistas, cordobeses y de Victoria Villarruel.

El peronismo apura una sesión en el Senado para pedir la destitución de Manuel Adorni y sumar presión sobre el jefe de Gabinete, luego de que el funcionario confirmara que asistirá a la Cámara Alta para brindar su informe de gestión, aunque recién en julio.

La decisión no conformó a los senadores opositores, que reclaman que Adorni se presente durante junio, ya que en mayo no concurrió al Senado. El pedido no quedó limitado al PJ: también hubo planteos de sectores dialoguistas, del PRO, de la UCR y de la propia Victoria Villarruel.

Este viernes 12 ingresó al Senado un proyecto de resolución con la firma de legisladores del PJ para que el funcionario se presente dentro de “un plazo de 7 días” una vez aprobada la iniciativa. El objetivo es acortar los tiempos que el propio jefe de Gabinete tenía previstos y abrir una instancia de interpelación en el recinto.

La resolución fue firmada por los senadores Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Fernando Salino, Martín Soria, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Eduardo de Pedro, María Celeste Giménez Navarro, Jorge Capitanich y Ana Marks.

Proyecto Senado

La ofensiva opositora no se limita al pedido de presencia. En el artículo 2 del proyecto, los legisladores reclaman “establecer que la moción de censura sea resuelta en la misma sesión”. De ese modo, el peronismo busca que el Senado habilite una única sesión para interpelar a Adorni y votar una eventual destitución del cargo.

El informe de la Jefatura de Gabinete está previsto por la Constitución Nacional con una periodicidad mensual y debe alternarse entre la Cámara de Diputados y el Senado. La oposición sostiene que esa obligación no está siendo cumplida por el actual ministro.

La intención del PJ es tratar el tema en Labor Parlamentaria el miércoles 17 y llevarlo al recinto el jueves 18. Para habilitar el tratamiento de la resolución, la oposición necesitaría dos tercios de los miembros de la Cámara Alta, por lo que el avance dependerá del acompañamiento de otros bloques.

El rol del PRO, la UCR y Villarruel

En las últimas horas, el PRO también se pronunció sobre la situación del funcionario. “Lo de Manuel Adorni es una falta grave”, señaló el partido en redes sociales, en un comunicado en el que puso el foco en el esfuerzo de la sociedad ante los ajustes del Gobierno nacional.

La fuerza reclamó actuar “con la transparencia que la sociedad exige” y sostuvo que “a esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio”. Además, el titular del bloque, Martín Goerling, pidió a la presidenta de la Cámara Alta que convoque a una reunión de Labor Parlamentaria para citar al jefe de Gabinete a brindar el informe de gestión correspondiente.

Goerling también respondió al posteo en el que Adorni confirmó su visita al Senado en julio. “El control parlamentario no depende de la voluntad del Gobierno: es una obligación constitucional y debe cumplirse. Que se concrete lo antes posible es una buena noticia para las instituciones”, expresó.

La UCR se sumó a los cuestionamientos con otro mensaje público. “La confianza pública se construye con transparencia, coherencia y respeto por la ley. La responsabilidad institucional exige ejemplaridad, especialmente cuando se ha hecho de la integridad y la rendición de cuentas una bandera política”, sostuvo el bloque. Eduardo Vischi, presidente de la bancada, adhirió al comunicado.

Victoria Villarruel también reclamó que Adorni se presente este mes ante el Senado. La vicepresidenta sostuvo que el jefe de Gabinete debe hacerse cargo y “cumplir con su obligación”. “Sin embargo, el Jefe de Gabinete no lo hace desde que asumiera en noviembre de 2025. Por lo cual acabo de solicitar en forma fehaciente y formal que se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el artículo 101 de la Constitución Nacional”, afirmó.

Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles 17, con el objetivo de definir los pasos a seguir junto a los titulares de las bancadas oficialistas y opositoras.

Los cordobeses también presionan

El reclamo contra Adorni también encontró eco entre los diputados alineados con la gobernación cordobesa e integrantes del bloque Provincias Unidas, junto con la senadora Alejandra Vigo. A través de un posteo, plantearon que el funcionario no puede continuar en el cargo.

“Manuel Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional”, señalaron los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo, junto a la senadora Vigo.

En el mismo mensaje, agregaron que “Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación”. Y concluyeron: “El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”.

El diputado nacional por Córdoba Carlos Gutiérrez, integrante del bloque Provincias Unidas y del interbloque Unidos, también suscribió el pedido de sesión especial promovido por parte de la oposición en Diputados para tratar proyectos vinculados con el funcionario, incluida una moción de censura.

Esa decisión suma un respaldo importante para reunir quórum. La atención se concentra ahora en el interbloque Unidos, que reúne a 18 diputados de Provincias Unidas y dos de Encuentro Federal, y que suele exhibir posiciones diversas ante las iniciativas opositoras.

La prueba parlamentaria llegará el 23 de junio, cuando se conozca si esos apoyos alcanzan para abrir el debate en Diputados. Mientras tanto, el Senado aparece como el escenario inmediato de una ofensiva que busca interpelar a Adorni y poner en discusión su continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete.

Fuente:GLP