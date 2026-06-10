ATSA: ¡𝐂𝐀𝐃𝐀 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋, 𝐔𝐍 𝐌𝐄𝐍𝐒𝐀𝐉𝐄; 𝐂𝐀𝐃𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐀𝐃𝐎𝐑, 𝐔𝐍 𝐑𝐄𝐂𝐋𝐀𝐌𝐎!

Cada imagen refleja mucho más que una consigna escrita. Detrás de cada cartel hay compañeros que todos los días sostienen con compromiso y responsabilidad el sistema de salud, que acompañan a nuestros pacientes y que continúan trabajando a pesar de la falta de respuestas.
Las fotografías de hoy representan la voz de cientos de compañeros que exigen ser escuchados. Son el reflejo de una preocupación compartida y de la necesidad de recuperar salarios dignos a través del diálogo y la negociación que venimos reclamando desde hace meses.
Sin embargo, pese a los reiterados pedidos realizados por nuestra organización sindical, el Ejecutivo Provincial continúa sin convocar a la mesa paritaria, desoyendo un reclamo legítimo y colectivo.
La gran participación y el acompañamiento de los compañeros demuestran que nuestra fuerza está en la unidad. Porque cuando un compañero levanta un cartel, detrás hay muchos más sosteniendo el mismo reclamo. Y cuando un trabajador alza su voz, es toda la familia de la sanidad la que se hace escuchar.
¡MAÑANA CONTINUAMOS CON LAS ASAMBLEAS!
Hall Central del HRRG
Miércoles 10/06
09:00 horas
Convocamos a todos los compañeros a seguir participando y fortaleciendo este reclamo colectivo.
Por una convocatoria urgente a la mesa paritaria.
Por salarios dignos para los trabajadores de la salud.
Porque la salud continúa en lucha.
Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados
**ATSA Tierra del Fuego**