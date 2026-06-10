ATSA: ¡𝐂𝐀𝐃𝐀 𝐂𝐀𝐑𝐓𝐄𝐋, 𝐔𝐍 𝐌𝐄𝐍𝐒𝐀𝐉𝐄; 𝐂𝐀𝐃𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐀𝐃𝐎𝐑, 𝐔𝐍 𝐑𝐄𝐂𝐋𝐀𝐌𝐎!

Rio Grande 10/06/2026.- Compañeros, hoy volvimos a hacer visible una realidad que no puede seguir siendo ignorada. En cada sector y en cada establecimiento, los compañeros levantaron sus carteles y se sumaron a las fotografías que expresan un mismo pedido: la urgente convocatoria a la mesa paritaria.

Cada imagen refleja mucho más que una consigna escrita. Detrás de cada cartel hay compañeros que todos los días sostienen con compromiso y responsabilidad el sistema de salud, que acompañan a nuestros pacientes y que continúan trabajando a pesar de la falta de respuestas.

Las fotografías de hoy representan la voz de cientos de compañeros que exigen ser escuchados. Son el reflejo de una preocupación compartida y de la necesidad de recuperar salarios dignos a través del diálogo y la negociación que venimos reclamando desde hace meses.

Sin embargo, pese a los reiterados pedidos realizados por nuestra organización sindical, el Ejecutivo Provincial continúa sin convocar a la mesa paritaria, desoyendo un reclamo legítimo y colectivo.

La gran participación y el acompañamiento de los compañeros demuestran que nuestra fuerza está en la unidad. Porque cuando un compañero levanta un cartel, detrás hay muchos más sosteniendo el mismo reclamo. Y cuando un trabajador alza su voz, es toda la familia de la sanidad la que se hace escuchar.

¡MAÑANA CONTINUAMOS CON LAS ASAMBLEAS!

Hall Central del HRRG Miércoles 10/06 09:00 horas

Convocamos a todos los compañeros a seguir participando y fortaleciendo este reclamo colectivo.

Por una convocatoria urgente a la mesa paritaria. Por salarios dignos para los trabajadores de la salud. Porque la salud continúa en lucha.