𝐒𝐈𝐍 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀𝐒, 𝐋𝐀 𝐒𝐀𝐋𝐔𝐃 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍Ú𝐀 𝐄𝐍 𝐋𝐔𝐂𝐇𝐀..

A pesar de los reiterados pedidos realizados por nuestra organización, seguimos sin ser convocados a una mesa de diálogo y sin obtener respuestas concretas a nuestros reclamos. La falta de convocatoria demuestra un preocupante desinterés hacia quienes sostenemos el sistema de salud todos los días.
Los trabajadores hemos sido claros: queremos ser escuchados. Queremos discutir salarios, condiciones laborales y el futuro de nuestro sector. Sin embargo, el silencio continúa siendo la única respuesta.
Por decisión de la asamblea, mañana continuaremos con nuestro plan de lucha, porque no vamos a resignar nuestros derechos ni a aceptar que se ignore la voz de los trabajadores.
DÍA: Martes 09/06
HORA: 09:00 hs
LUGAR: Hall Central del H.R.R.G.
𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐂𝐈𝐏𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐄𝐒 𝐅𝐔𝐍𝐃𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋
Necesitamos seguir fortaleciendo este reclamo con la presencia de todos. Cada trabajador que participa demuestra que la salud está unida y que no está dispuesta a quedarse en silencio mientras sus demandas continúan sin ser escuchadas.
¡QUE EL EJECUTIVO ESCUCHE LO QUE HACE MESES VENIMOS RECLAMANDO!
¡𝐀 𝐀𝐓𝐒𝐀 𝐋𝐀 𝐇𝐀𝐂𝐄𝐌𝐎𝐒 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒!
¡𝐀𝐓𝐒𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐄!
𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑦 𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝘈𝘛𝘚𝘈 𝘍𝘪𝘭𝘪𝘢𝘭41 𝘛𝘥𝘍 – 𝘊𝘰𝘯𝘥𝘶𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘢 𝘌𝘵𝘤𝘩𝘦𝘱𝘢𝘳𝘦
𝐂𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐲 𝐂𝐮𝐞𝐫𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬