Violencia institucional MARCUCCI: «EL GOBIERNO PROVINCIAL IMPIDIÓ A ESCUELAS PÚBLICAS PARTICIPAR EN JORNADAS DE SALUD MENTAL»

Ushuaia 24/05/2026.- La Municipalidad de Ushuaia lamentó la decisión del Gobierno provincial de impedir la participación de alumnos y equipos interdisciplinarios de escuelas públicas en las jornadas de la Campaña de Salud Mental “Del algoritmo al encuentro”, que se desarrollan en las instalaciones del CePLA-El Palomar.

La subsecretaria de Políticas Sanitarias y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci, afirmó que “esto habla de cuestiones políticas que exceden el objetivo de las iniciativas públicas destinadas, en este caso, a las adolescencias”, y consideró que la situación constituye un acto de “violencia institucional”.

“Venimos trabajando en salud mental desde la primera gestión del intendente Walter Vuoto y, tanto en los mejores como en los peores momentos de relación con los gobiernos provinciales, nunca nos pasó algo así. Es la primera vez que se les quita a las adolescencias la posibilidad de participar de un espacio reflexivo vinculado a la salud mental”, expresó.

La funcionaria precisó que “la intención era que participaran escuelas públicas y también de gestión privada” y señaló que, si bien “tuvimos la confirmación de todas las instituciones promediando abril”, el lunes pasado, cuando comenzaron las actividades, “empezamos a recibir las bajas de las escuelas públicas”.

Sobre los motivos de estas ausencias explicó que “los equipos de distintas instituciones educativas nos comunicaron que les estaban solicitando una resolución ministerial” para participar de las jornadas, la cual “se requiere cuando se trata de capacitaciones certificadas que otorgan puntaje docente, como sucedió el año pasado con la capacitación sobre ludopatía”.

Sin embargo, aclaró que “esta actividad sobre salud mental fue planteada como una salida didáctica, similar a una visita a un museo o a una reserva natural”, por lo que “no requiere resolución ministerial y las escuelas tienen autonomía para asistir”.

Finalmente, Marcucci sostuvo que “la violencia también se ejerce en el plano simbólico, y el hecho de atentar contra la autonomía de decisión de una escuela para realizar una salida didáctica constituye una forma de violencia”.