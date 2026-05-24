EL GOBIERNO PROVINCIAL CONTINÚA EL SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN REGISTRADA EN INSTALACIONES CERCANAS AL RELLENO SANITARIO DE USHUAIA

Desde el primer momento en que se registraron las denuncias vecinales, la Dirección General de Gestión Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente, tomó intervención directa y articuló un operativo de verificación in situ junto a Bomberos, Policía y Protección Civil para identificar el origen y la naturaleza de las emanaciones.
Asimismo, personal técnico de Ambiente llevó adelante acciones de auditoría y verificación técnica con el objetivo de determinar lo ocurrido, evaluar las medidas correspondientes y se descartó de manera concluyente que el episodio haya estado vinculado a una fuga de gas.
La inspección determinó que la sustancia volátil identificada corresponde a tiol o mercaptano. Se trata de un compuesto químico que se utiliza específicamente como aditivo odorizante para el gas natural y el gas licuado de petróleo (GLP). Dado que estos gases son inodoros en su estado natural, se les inyecta mercaptano para que cualquier eventual pérdida pueda ser detectada rápidamente a través del olfato.
El Gobierno provincial, a través de sus áreas de fiscalización ambiental, continúa con el monitoreo de las instalaciones y el seguimiento del caso para garantizar el estricto cumplimiento de las normativas de seguridad y resguardar a la comunidad.