¡𝐋𝐀 𝐒𝐀𝐋𝐔𝐃 𝐃𝐈𝐉𝐎 𝐁𝐀𝐒𝐓𝐀! 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐇𝐀𝐙𝐀𝐃𝐀 𝐘 𝐏𝐋𝐀𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐔𝐂𝐇𝐀 𝐄𝐍 𝐌𝐀𝐑𝐂𝐇𝐀

No vamos a permitir que se burlen de quienes sostienen el sistema sanitario día a día. Las propuestas del Gobierno son una falta de respeto al esfuerzo y la dignidad de los trabajadores de la sanidad.
𝐌𝐀Ñ𝐀𝐍𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐄𝐋 𝐏𝐋𝐀𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐔𝐂𝐇𝐀:Frente a la falta de respuestas dignas, profundizamos nuestras medidas.
• DÍA: Miercoles 13/05
• HORA: 08:00 HS
• LUGAR: Hall Central del H.R.R.G
Realizaremos una nueva asamblea y 𝐌𝐎𝐕𝐈𝐋𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 . Convocamos a todos los sectores a sumarse. Vení 𝐁𝐈𝐄𝐍 𝐀𝐁𝐑𝐈𝐆𝐀𝐃𝐎, que el frío no detenga el calor de nuestra lucha.
¡𝐔𝐍𝐈𝐃𝐀𝐃, 𝐒𝐎𝐋𝐈𝐃𝐀𝐑𝐈𝐃𝐀𝐃 𝐘 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐙𝐀𝐂𝐈Ó𝐍!.
¡𝐋𝐚 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐨 𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨𝐬! ¡𝐒𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐧𝐚, 𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚!
¡𝐀𝐓𝐒𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐄!
𝐶𝑜𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑦 𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝘈𝘛𝘚𝘈 𝘍𝘪𝘭𝘪𝘢𝘭41 𝘛𝘥𝘍 – 𝘊𝘰𝘯𝘥𝘶𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘊𝘭𝘢𝘶𝘥𝘪𝘢 𝘌𝘵𝘤𝘩𝘦𝘱𝘢𝘳𝘦