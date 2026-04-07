Villegas cuestiona el costo financiero de los adelantos de coparticipación y advierte por la “asfixia” de Tierra del Fuego

Tierra del Fuego 07/04/2026.- El legislador provincial Pablo Villegas criticó con dureza las condiciones en las que la Nación otorgó adelantos de coparticipación a Tierra del Fuego y advirtió que la provincia deberá afrontar un fuerte costo en concepto de intereses, en un contexto económico que calificó como “asfixiante”.

A través de sus redes sociales, el referente del MPF sostuvo que los cuatro adelantos recibidos durante los meses de enero, febrero, marzo y abril “vinieron con un costo financiero”, ya que están sujetos al pago de intereses calculados con la tasa Tamar, que —según detalló— alcanzó niveles del 38% en enero y del 26,5% en marzo.

“Esto significa que los fueguinos tuvimos y vamos a tener que pagar cientos y/o miles de millones de pesos en intereses, plata que no tenemos por la mala gestión del gobierno provincial”, expresó.

En ese sentido, Villegas cuestionó además un reciente decreto nacional que fija una tasa del 15% anual para este tipo de adelantos, señalando que, mientras se imponen esas condiciones a las provincias, funcionarios acceden a préstamos hipotecarios con tasas considerablemente más bajas.

“Mientras a los fueguinos les cobran estos intereses, a sus funcionarios les otorgan préstamos hipotecarios a una tasa del 6% anual más UVA, lo que rondaría el 9%”, comparó.

Por último, el legislador reclamó que los adelantos de coparticipación sean encuadrados dentro del artículo 124 de la Ley 11.672, en su primer párrafo, lo que permitiría que se otorguen sin la aplicación de intereses.

“Antes de querer pintar de violeta a Tierra del Fuego, deberían trabajar para aliviar esta situación. Más que violeta, la provincia está morada por la asfixia económica y financiera que padece, lo que pone en jaque la educación, la salud y la seguridad”, concluyó.