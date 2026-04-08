Victoria Vuoto recibió a trabajadores en el marco del reclamo por la coparticipación y advirtió sobre el impacto en los servicios municipales.

Ushuaia 08/04/2026.- La legisladora y vicepresidenta 1ª de la Legislatura, Victoria Vuoto, junto al legislador Juan Carlos Pino, recibió a trabajadores y trabajadoras que se movilizaron en defensa de la coparticipación y la autonomía municipal, en un contexto de creciente preocupación por la deuda que el Gobierno provincial mantiene con la Municipalidad de Ushuaia, que ya supera los 12 mil millones de pesos.

Durante el encuentro, Vuoto expresó su acompañamiento al reclamo y remarcó que la falta de transferencia de los recursos que corresponden por ley “no es un problema administrativo, sino una decisión política que termina afectando directamente la calidad de vida de los vecinos y vecinas”.

“Cuando el Gobierno retiene fondos, lo que se pone en riesgo es la prestación de servicios esenciales: la recolección de residuos, el mantenimiento de la ciudad, el transporte público y las políticas sociales. No es una discusión abstracta, es el funcionamiento cotidiano del Estado municipal”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó la falta de previsibilidad en el envío de recursos y advirtió que la situación actual “asfixia financieramente al municipio y condiciona su capacidad de dar respuestas”.



Asimismo, la legisladora planteó la necesidad de avanzar en herramientas estructurales que den mayor transparencia y regularidad al sistema. “En este escenario, es fundamental discutir una ley de goteo diario de la coparticipación, que garantice previsibilidad, evite discrecionalidades y permita a los municipios planificar con responsabilidad”, afirmó.

Finalmente, Vuoto insistió en la necesidad de que el Ejecutivo provincial regularice de manera urgente las deudas acumuladas y respete la autonomía municipal. “Sin recursos, no hay servicios. Y sin servicios, quienes pagan las consecuencias son los vecinos y vecinas”, concluyó.