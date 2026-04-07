Tolhuín da un paso histórico: convenio entre osef y el municipio para la construcción de una farmacia y sede en Tolhuín

Quien relató los detalles de la propuesta fue la secretaria de Gobierno, Ana Paula Cejas que explicó que el Municipio se encuentra próximo a firmar un convenio con la obra social: “Ya se ha avanzado la propuesta, la presidencia de la obra social ha aceptado o ha visto viable la propuesta nuestra, que la verdad entendemos que va a ser muy positiva para la población”.
La propuesta contempla la regularización de la deuda correspondiente a contribuciones patronales a través de un esquema que combina la transferencia de un inmueble municipal y la ejecución de una obra integral “llave en mano”, destinada a la instalación de una dependencia de OSEF con farmacia en la ciudad.
Al respecto, la funcionaria remarcó el impacto directo que esta iniciativa tendría en la comunidad: “Entendemos que es una necesidad que tiene gran parte de la población de Tolhuin”, señaló, y explicó que actualmente los vecinos deben trasladarse a otras ciudades para realizar trámites, consultas médicas o acceder a medicación.
En esa línea, detalló que el objetivo del Municipio es dar una respuesta integral: “No solamente el Municipio, a través de este convenio, cumple con la obligación de pago, sino que también damos respuesta, garantizando de alguna manera un acceso más equitativo de los habitantes de Tolhuin a la salud”.
Desde la obra social, la propuesta fue considerada “estratégica, técnica y legalmente viable” ya que se sustenta en una situación concreta: en Tolhuin hay más de 2.000 afiliados a OSEF que, ante la ausencia de una sede local, deben trasladarse a Río Grande o Ushuaia para acceder a servicios básicos. En ese sentido, la propuesta municipal busca “reducir esas barreras de acceso y fortalecer la presencia del sistema de salud en la ciudad”.
Finalmente, Cejas indicó que, una vez firmado el convenio, la intención es avanzar rápidamente con su implementación: “La voluntad de las partes es hacerlo de manera rápida, así que entendemos que ni bien se firme el convenio ya empezamos con todas las tramitaciones”.