Tolhuín da un paso histórico: convenio entre osef y el municipio para la construcción de una farmacia y sede en Tolhuín

Tolhuín 07/04/2026.- El Municipio de Tolhuin avanzó en una propuesta de regularización de deuda con la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), que busca no solo cumplir con las obligaciones económicas vigentes sino también dar una respuesta concreta a una demanda histórica vinculada al acceso a la salud en la ciudad.

Quien relató los detalles de la propuesta fue la secretaria de Gobierno, Ana Paula Cejas que explicó que el Municipio se encuentra próximo a firmar un convenio con la obra social: “Ya se ha avanzado la propuesta, la presidencia de la obra social ha aceptado o ha visto viable la propuesta nuestra, que la verdad entendemos que va a ser muy positiva para la población”.

La propuesta contempla la regularización de la deuda correspondiente a contribuciones patronales a través de un esquema que combina la transferencia de un inmueble municipal y la ejecución de una obra integral “llave en mano”, destinada a la instalación de una dependencia de OSEF con farmacia en la ciudad.

Al respecto, la funcionaria remarcó el impacto directo que esta iniciativa tendría en la comunidad: “Entendemos que es una necesidad que tiene gran parte de la población de Tolhuin”, señaló, y explicó que actualmente los vecinos deben trasladarse a otras ciudades para realizar trámites, consultas médicas o acceder a medicación.

En esa línea, detalló que el objetivo del Municipio es dar una respuesta integral: “No solamente el Municipio, a través de este convenio, cumple con la obligación de pago, sino que también damos respuesta, garantizando de alguna manera un acceso más equitativo de los habitantes de Tolhuin a la salud”.

Desde la obra social, la propuesta fue considerada “estratégica, técnica y legalmente viable” ya que se sustenta en una situación concreta: en Tolhuin hay más de 2.000 afiliados a OSEF que, ante la ausencia de una sede local, deben trasladarse a Río Grande o Ushuaia para acceder a servicios básicos. En ese sentido, la propuesta municipal busca “reducir esas barreras de acceso y fortalecer la presencia del sistema de salud en la ciudad”.

Finalmente, Cejas indicó que, una vez firmado el convenio, la intención es avanzar rápidamente con su implementación: “La voluntad de las partes es hacerlo de manera rápida, así que entendemos que ni bien se firme el convenio ya empezamos con todas las tramitaciones”.