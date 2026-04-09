Se acabó la clase media: El informe del Indec que confirma lo que todos sospechábamos pero nadie se atrevía a decir

Argentina 09/0$72026.- La brecha de ingresos en Argentina se mantiene estancada en niveles críticos. Según el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el sector con mayor poder adquisitivo percibe 13 veces más ingresos que el decil más bajo. A pesar de una reducción marginal en el coeficiente de Gini, que pasó de 0,430 a 0,427 en un año, la concentración de la riqueza persiste: el ingreso promedio per cápita familiar se ubicó en $635.996, pero la mitad de la población sobrevive con menos de$ 450.000 mensuales.

Radiografía de los ingresos y la pirámide social

El informe oficial revela que el 62,6% de los argentinos percibe algún tipo de ingreso, con un promedio general de $ 1.011.863. Sin embargo, al desglosar los estratos sociales, las diferencias son profundas.

Mientras que los segmentos de menores recursos registran ingresos promedio cercanos a los $350.000, los sectores ubicados en la cima de la pirámide superan los$ 2,4 millones. Esta distancia de 13 veces entre ambos extremos confirma una estructura distributiva que no ha logrado perforar sus núcleos de desigualdad más duros.

Brecha de género y segmentación laboral

El mercado de trabajo sigue exhibiendo disparidades marcadas tanto por género como por la formalidad del empleo. El ingreso promedio de los varones se situó en $1.191.364, mientras que el de las mujeres fue de$ 838.336, lo que representa una diferencia salarial persistente en todos los niveles.

Por otro lado, la calidad del empleo define el nivel de vida. Aquellos asalariados con aportes jubilatorios perciben ingresos significativamente superiores a los trabajadores informales. En la ocupación principal, el ingreso promedio alcanzó los $1.068.540, pero el valor mediano de$ 800.000 indica que una gran parte de la fuerza laboral formal todavía se encuentra lejos de los promedios más altos.