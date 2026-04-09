SE ABREN INSCRIPCIONES PARA LA RESIDENCIA EN SALUD MENTAL EN RÍO GRANDE

Tierra del Fuego 09/04/2026.-El Ministerio de Salud de la provincia informó que la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (RISaMC) de Río Grande (Tierra del Fuego) lanzó una convocatoria abierta para profesionales interesados en formar parte de su equipo de residentes. El período de inscripción comienza el 9 de abril y se extenderá hasta el 21 de abril de 2026.

El programa, de carácter remunerado y dedicación exclusiva, tiene una duración de tres años y está destinado a egresados de Medicina y licenciados en Enfermería, en Terapia Ocupacional, en Psicología y en Trabajo Social.

El examen de ingreso se realizará el 17 de junio de 2026, de manera presencial y simultánea en Buenos Aires y en Ushuaia (Tierra del Fuego).

El objetivo central de la RISaMC es que los profesionales adquieran competencias para abordar problemáticas de salud mental desde una perspectiva comunitaria, participando en actividades asistenciales, teóricas, de articulación teórico-práctica y de investigación.

Entre sus particularidades, la Residencia ofrece una sólida formación disciplinar articulada con el trabajo en equipos interdisciplinarios. Este enfoque promueve la puesta en relación permanente de distintos saberes para construir estrategias de abordaje en dispositivos preventivo-asistenciales, estimulando el pensamiento complejo, la discusión y la horizontalidad en la toma de decisiones.

Para consultas sobre el proceso de inscripción, los interesados pueden comunicarse a través de los correos electrónicos oficiales: residenciasensaludtdf@gmail.com y risamtdf2023@gmail.com, o bien seguir las novedades en las redes sociales del Ministerio de Salud de la Provincia.