Santiago Pauli, el diputado más viajero del país, con la tuya contribuyente 103 pasajes solo en 2025.

Tierra del Fuego 10/04/2026.- Santiago Pauli, diputado nacional por Tierra del Fuego (La Libertad Avanza), lidera el ranking de legisladores que más pasajes oficiales utilizaron en 2025, con un total de 103 viajes —43 en el primer semestre y 60 en el segundo— según el informe difundido por Antonio Laje en A24.

Este diputado, conjuntamente con Miguel Rodríguez, otro libertario modelo 2025, son los que en redes sociales provocan, generan informaciones falsas y piden ajuste, mientras con la nuestra viajan a este nivel, sin rendir cuentas, con la tuya contribuyente, los fondos que le retienen a los jubilados, con la plata de los despedidos del estado, con la plata de los medicamentos para discapacitados, con dietas que son 10 veces el salario de cualquier trabajador. y sin decir una palabra en el recinto de la Cámara de Diputados, sin fundamentar.

Estos personajes viajan con el dinero de las fabricas cerradas, de los comercios fundidos, con los kioscos, panaderías, carnecerías, 23 mil empresas, con esa plata viajan los libertarios.

2025_segundosemestre.pdf informe completo de los pasajes utilizados

Informe detallado del caso Pauli

1. Contexto del informe

Fuente: Programa “Buenos Días América” conducido por Antonio Laje en A24 (abril de 2026).

Programa “Buenos Días América” conducido por en (abril de 2026). Datos: Ranking nacional de diputados con mayor uso de pasajes oficiales durante 2025.

Ranking nacional de diputados con mayor uso de pasajes oficiales durante 2025. Origen de la información: Registro de la Cámara de Diputados sobre traslados aéreos y terrestres.

2. Resultados principales

Posición Diputado Provincia Pasajes totales 1er semestre 2do semestre 🥇 Santiago Pauli Tierra del Fuego 103 43 60 🥈 Carlos Raúl Zapata Salta 102 48 54 🥉 Micaela Arrieta Mendoza 102 51 51 4️⃣ Silvina Sarapura Jujuy 101 54 47 5️⃣ Pablo Cervi Neuquén 100 49 51

Pauli encabeza el ranking nacional, superando por un margen mínimo a Zapata y Arrieta. El informe también menciona que dos diputados fueguinos figuran en el top ten, lo que refleja una alta movilidad de representantes de la provincia.

3. Perfil del diputado

Nombre completo: Jorge Santiago Pauli.

Jorge Santiago Pauli. Nacimiento: 8 de julio de 1987, Argentina.

8 de julio de 1987, Argentina. Partido: La Libertad Avanza (ex Republicanos Unidos).

(ex Republicanos Unidos). Cargo: Diputado nacional por Tierra del Fuego desde 2023.

Diputado nacional por Tierra del Fuego desde 2023. Profesión: Docente y político.

Docente y político. Trayectoria: Fundador del Partido Libertario en la provincia; activo en temas de educación y desarrollo regional.

4. Interpretación del ranking

El uso de pasajes oficiales incluye vuelos y traslados terrestres cubiertos por la Cámara de Diputados.

cubiertos por la Cámara de Diputados. En el caso de Pauli, los viajes se vinculan principalmente con traslados entre Buenos Aires y Tierra del Fuego , además de gestiones legislativas en otras provincias.

, además de gestiones legislativas en otras provincias. El incremento en el segundo semestre (60 pasajes) sugiere mayor actividad territorial o institucional hacia fin de año.

5. Reacciones y repercusiones

El informe generó debate sobre el uso de recursos públicos y la transparencia en los gastos de movilidad .

y la . Pauli aclaró en declaraciones previas que “el aporte era totalmente voluntario” y que los viajes responden a su labor legislativa y territorial.

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