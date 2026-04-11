PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO ACUÍCOLA: “QUEREMOS OCUPAR EL PRIMER LUGAR EN EL MAPA PRODUCTIVO GLOBAL”

Tierra del Fuego 11/04/2026.- En un acto encabezado por el Gobernador Gustavo Melella, el gobierno provincial presentó oficialmente el Plan Estratégico para el desarrollo acuícola, una iniciativa que busca posicionar a la provincia en el mapa productivo mundial. Durante la presentación, Melella fue contundente al definir las aspiraciones de la provincia: “¿Qué lugar queremos ocupar? El primero, es el deseo que tenemos todos porque tiene que ver con el desarrollo, con la inversión. Y se vincula directamente con puestos de trabajo”.

El Mandatario recordó las dificultades para lograr la sanción de la ley que impulsa este sector y subrayó la urgencia de generar empleo. “Necesitamos recuperar muchos puestos de trabajo. Lo dijimos cuando empujábamos la ley que tanto costó. Tenemos las condiciones naturales, tenemos los beneficios fiscales, pero tenemos la necesidad de generar trabajo”, afirmó.

En ese sentido, Melella trazó un horizonte ambicioso como parte del nuevo impulso fueguino y las transformaciones que necesita Tierra del Fuego: “En nuestro plan de ampliación de la matriz productiva está la acuicultura, entonces tenemos que empujarlo. Así que tenemos la gran oportunidad, como tiene Chile, como tiene Noruega y otros países en el mundo que se destacan, que hoy ocupan la mayor producción mundial. Tierra del Fuego tiene que ocupar ese lugar”.

Ante los cuestionamientos que suele generar este tipo de actividad, el Gobernador pidió no demonizar la producción. “Hoy la producción está muy controlada, hay mucha tecnología. Impacto ambiental tienen los cruceros, tienen los catamaranes y muchas actividades del humano impactan el medio ambiente. Lo que hay que hacer es cuidarlo, llevar adelante toda la regulación”, sostuvo.

Melella agregó que existe un gran cuidado ambiental porque “al empresario también le conviene tener ese beneficio de una zona limpia, sana, sin dificultades. Pero el cuidado del Estado siempre va a estar”. Y advirtió: “No hay que tener miedo ni demonizar una actividad productiva, porque eso es un error muy grande y, sobre todo, demonizar las actividades productivas significa privar a fueguinos y a fueguinas de tener trabajo”.

El Gobernador enfatizó que este proyecto, al igual que otras transformaciones necesarias que viene ejecutando la Provincia, trasciende lo meramente económico: “Este proyecto es una decisión estratégica, no solo una oportunidad económica. Es estratégico porque está dentro del plan de desarrollo de la provincia, es estratégico porque pone a Tierra del Fuego con la posibilidad de ser una provincia exportadora —distinta al resto pero exportadora—, porque genera trabajo y nosotros decimos que el trabajo es soberanía. Es estratégico porque trae inversión privada en un momento tan complicado del país, de la Argentina, donde tanto se habla: son inversiones privadas reales”.

Consultado sobre por qué es importante apostar hoy a la acuicultura en Tierra del Fuego, Melella enumeró tres razones: “Primero, porque tiene todas las condiciones naturales, los beneficios de la naturaleza que tenemos. Segundo, por los beneficios fiscales que tiene Tierra del Fuego, que lo hace diferencial al resto del país. Tercero, insisto, necesitamos generar trabajo”.

Finalmente, el Mandatario provincial detalló las oportunidades concretas para los fueguinos: “Muchas, trabajo, sobre todo en la zona centro y norte. Y este es un sistema productivo que involucra a mucha gente. Incluye una determinada cantidad de puestos directos e indirectos”.

Con esta presentación, la provincia busca consolidarse como un nuevo polo acuícola de relevancia internacional, aprovechando sus ventajas naturales y fiscales en un contexto nacional de crisis, con la generación de empleo como eje central de la estrategia.