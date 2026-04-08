«Peor que un funcionario corrupto, es quien lo defiende».

Rio Grande 08/04/2026.- Soy un convencido de que no ha habido un gobierno nacional que haya hecho tanto daño como el actual. No hay un solo indicador, más allá de la perversidad demostrada con jubilados, estudiantes, niños, niñas y adolescentes, que haya dado positivo en los últimos casi 3 años. Pero así y todo hay quienes sostienen que lo que pasa en el país no es culpa de Milei.

Esto todo el mundo lo sabe, lo vive y lo sufre, pero hay sectores que insisten, incluso aquellos que se dicen profesionales de la economía, e incluso instituciones, que pintan un panorama casi comparable a Dubái o los Emiratos Árabes cuando en realidad dice que, en Tierra del Fuego, casi el 30% de la población es pobre, está endeudada en más de un millón y medio de pesos en tarjeta de crédito en alimentos. Y es la población con la mayor tasa de morosidad en créditos bancarios.

Impacto social y económico

Jubilados que mueren por falta de medicamentos, más de 12.000 empleos perdidos en menos de 3 años, sin coparticipación, sin producción, sin recaudación propia, sin futuro, sin ideas y sin nada que haga suponer que las cosas van a mejorar.

Diferencias políticas en Tierra del Fuego

La diferencia conceptual sobre las responsabilidades del gobierno nacional en la profunda crisis económica y social entre Río Grande y Ushuaia se vio manifestada claramente en los dichos de la presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora.

Sacudió la estantería en medio de silencios abrumadores y especulaciones sobre costos políticos cuando la situación no da para andar silenciando temas, ocultándose o eligiendo a quien no te pregunta nada para poder surfear la ola de problemas que hay en todos los sectores.

La funcionaria cuestionó la política libertaria, la falta de respuestas, los recortes, aprietes y hechos de corrupción que se denuncian todos los días y no tienen acción de la justicia.

“Me gustaría que los diputados y senadores de la Libertad Avanza les expliquen a los trabajadores de Aires del Sur qué va a pasar con ellos, o con todos los desocupados que generaron sus políticas en la industria electrónica, textil y el comercio de Río Grande”.

Denuncias de corrupción y endeudamiento

Esta es la realidad de Tierra del Fuego, una provincia que votó a la derecha y no se hace cargo y en el peor de los casos justifica las decisiones tomadas por un presidente acusado de estafa, su hermana de coimera, sus diputados narcos, su jefe de gabinete enriquecido ilícitamente y como frutilla de la torta, más de 5000 millones de dólares en préstamos de dudosa legalidad otorgados, casualmente a diputados y funcionarios de su propio partido.

Relación con las provincias

Todo esto es solo un aparte de lo que debemos soportar los argentinos en todos los rincones del país, sin entrar en el detalle de que este presidente no ha visitado ninguna provincia de manera protocolar, no se reúne con gobernadores, los extorsiona con la coparticipación, los insulta y amenaza con “mearlos” y “fundirlos a todos”.

Cosa que ha logrado con todo éxito, acompañado por medios, políticos, empresarios y cámaras de comercio como pasa en nuestra provincia, que no ocultan su simpatía con la política anti derechos para trabajadores, profesionales, docentes.

Los titulares como “Nación sale a auxiliar a las provincias” son absolutamente falsos y malintencionados, una falta de respeto a la gente, la misma gente a la que pertenecen pero no se reconocen como tales por desclasados.

Perspectiva histórica

La derecha lo hizo en los 50, en los 70 con el golpe de Estado, en los 90 con Menem, y ahora con los civiles de la dictadura, con el mismo plan económico, la misma violencia y la perversión ya conocida por quienes tenemos más de 65 años.

Son esto, y hasta aquí nos trajeron en menos de tres años, ¿qué más hay que esperar?

Alguien me dijo:

“No esperes nada de quien no tiene nada para dar”.

Fuente www.lalicuadoratdf.com.ar