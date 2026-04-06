NUEVO IMPULSO FUEGUINO: TIERRA DEL FUEGO AVANZA EN LA MODERNIZACIÓN DE SU MARCO NORMATIVO TURÍSTICO

Tierra del Fuego 06/04/2026.- El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, destacó el envío a la Legislatura provincial del paquete de leyes impulsado por el Ejecutivo, que propone actualizar normativas clave para el desarrollo del sector, entre ellas la Ley Provincial N° 837 de Turismo Aventura y la Ley N° 65, marco estructural de la política turística.

En ese sentido, el titular del INFUETUR subrayó que las iniciativas buscan adaptar el marco normativo a la evolución que ha tenido la actividad en los últimos años, incorporando nuevas prácticas, modalidades de comercialización y mayores exigencias en materia de seguridad y sostenibilidad.

Respecto a la Ley N° 837, Querciali explicó que la reforma apunta a simplificar procesos administrativos, reducir la burocracia y brindar mayor previsibilidad a los prestadores. “Buscamos un sistema más ágil, que mantenga la seguridad pero permita acompañar el crecimiento del turismo aventura”, señaló. En esa línea, destacó la extensión de las habilitaciones a tres años, la incorporación de nuevas actividades y la definición más clara de los perfiles profesionales involucrados.

Asimismo, remarcó que la actualización fortalece la coordinación con organismos provinciales y otras áreas técnicas, lo que permitirá optimizar los procesos de habilitación y control. También se incorpora un régimen sancionatorio más moderno, enfocado en la corrección y mejora del sistema, priorizando la regularización por sobre la penalización.

En cuanto a la modificación de la Ley N° 65, el funcionario destacó que se trata de una actualización integral de una norma vigente desde 1992, incorporando herramientas acordes a las nuevas dinámicas del turismo. Entre los principales avances, mencionó la regulación de la comercialización digital, la diferenciación entre registro y habilitaciones específicas, y el fortalecimiento institucional del INFUETUR.

Finalmente, Querciali aseguró que estas reformas permitirán consolidar al turismo como actividad estratégica para la provincia, promoviendo inversiones responsables, fortaleciendo la calidad de los servicios, generando empleo y garantizando un desarrollo sostenible que proteja el ambiente y el patrimonio cultural de Tierra del Fuego.