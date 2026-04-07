Manekenk denunció presunta afectación ambiental en las obras del Glaciar Martial.

ASOCIACION MANEKENK C E D U L A SEEORA Nancy E. FERNANDEZ

Domicillo ELECTRONICO: educaci6n@manekenk.org.ar

USHUAIA

Me dirijo a usted en el marco del expediente N O 04/26,

caratulado ‘S/PRESUNTA AFECTACION AMBIENTAL ZONA GLACIAR

MARTIAL», que tramita par ante esta Fiscalla de Estado de la Provincia

de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sita en Av.

Leandro N. Alem No 2302 de esta ciudad, a los fines de remitirle,

adjunta a Ia presente, copias certificadas del dictamen F.E.N° 07/2026 y

de la resoluciOn F.E. N O 18/2026 para su conocimiento.

QUEDA LISTED DEBIDAMENTE NOTIFICADA ——————–

Ushuaia, 2 J VAR 202

Tramita por ante esta Fiscalía de Estado el expediente de

nuestro registro N o 04/26, caratulado:

«S/PRESUNTA AFECTACION AMBIENTAL

ZONA GLACIAR MARTIAL’, iniciado con motivo de una presentación

efectuada por la presidente de la asociación Mane kenk, a través de la cual

se denuncia la falta de control ambiental en las obras Llevadas adelante en

la zona del Glaciar Martial (fs. I).

La presentación, efectuada el 12 de enero de 2026, se

encuentra motivada en la preocupación que le genera la supuesta falta de

control y fiscalización de obras publicas que se Llevan a cabo en el Cerro

Martial, paraje con funciones eco sistémicas criticas, particularmente

vinculadas al riesgo Para la provisión de agua potable de la ciudad (fs.

2/2vtai, acompañando diversa documental correspondiente a actuaciones

administrativas (fs.3/11).

En función de la presentación, como de la

instrumental acompañada, mediante Nota F.E. N 008/26 (fs.12) este

organismo emplazo a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios

(DPOSS) Para que se expidiese de manera pormenorizada, con la

intervención del Servicio Jurídico Permanente, respecto de la incidencia

vinculada al crecimiento abrupto de los niveles de turbiedad del Arroyo

Buena Esperanza (ABE).

Dicho requerimiento fue contestado mediante Nota

DPOSS-910/26 (fs.14), donde el ente sanitario da detalle de su intervención

oportuna, agregando información indicativa de que el curso de agua ha

mantenido valores de trabajo irregulares con respecto a otras temporadas

(f s.16).

Las Islas Malvinas. Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos

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Con posterioridad, mediante Nota F.E. No 32/26 (fs.17), considerando la respuesta remitida desde la DPOSS, se le requirió a

la Secretarla de Ambiente que, previa intervención del servicio jurídico de

la repartición, brindase un informe detallado donde se aborden los ternas

expuestos en la presentación mencionada, con especial énfasis respecto

de la situación del control del ABE después de la incidencia descripta.

Finalmente, dicha misiva fue contestada por el Sr.

Ministro de Producción y Ambiente mediante Nota MPA NO 23/26 (fs.18) a

través de una serie de informes que clan cuenta de la actividad desplegada

por las distintas áreas de la cartera, describiendo intervenciones previas,

concomitantes, actuales y futuras sobre las obras Llevadas adelante por el

denominado Proyecto «Parque Glaciar Martial’ (ver fs.19152).

Descriptos los antecedentes señalados, con la

documentaci6n recibida me encuentro en condiciones de expedirme con

relación al análisis de las cuestiones planteadas.

Como quedara expuesto en los párrafos siguientes,

a partir de la información brindada desde las distintas áreas de la cartera

ambiental es posible señalar que se Llevaron a cabo numerosas

intervenciones en relación a la cuestión planteada, 10 cual impide

considerar que haya existido una ausencia total de fiscalización o control

sobre las obras.

Sin perjuicio de eIIo, y en atención a los valores en

juego producto de la presencia concreta de circunstancias que podrían

dificultar Ia provisión de agua a la planta de tratamiento de la DPOSS,

corresponde desde esta Fiscalía de Estado poner especial énfasis en

determinadas cuestiones que deberán ser revisadas por las áreas

competentes.

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En primer lugar, se observa en líneas generales que la

DPOSS ha confirmado las alteraciones en el agua señaladas en la denuncia.

Por este andarivel la entidad detalló el impacto

operativo que esto ha generado Para el proceso de potabilización;

anuncie, también hay que decirlo, en todo momento se evita identificar de

manera directa a los trabajos en el centro de montana como Unico

causante del mismo.

En efecto, se ha constatado que, ante un evento

concreto de la temporada anterior (del 14 de febrero de 2025), de manera

inmediata se solicitó la intervención urgente de la Secretarla de Ambiente,

la cual se presentó en el lugar y Ilegó a paralizar las tareas de Pa obra que

afectaban el cauce del ABE.

A partir de ello se estableció un protocolo de avisos Para

no comprometer la operatividad del servicio, imponiéndose la obligación

a la empresa de informar con anticipación cualquier actividad que pudiera

afectar los parámetros del agua.

Este antecedente es relevante y demuestra que existe

un nexo causal entre las obras en marcha en el cerro y la calidad del

recurso hídrico proveniente de los cursos de agua que to atraviesan, ello

con independencia de la discusión acerca de la existencia de otros motivos

concomitantes que podrían afectar su calidad.

En segundo término, pese a que no se mencionan

nuevos eventos graves, el informe técnico adjunto, fechado el 30 de enero

de 2026, revela que el incidente no fue Un hecho aislado.

El reporte confirma que, durante la temporada actual, el

arroyo presenta variaciones de calidad y turbidez con mucha más

Las Islas Malvinas. Georgias del Sur. Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos

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persistencia que en años anteriores, empeorando principalmente al

mediodía y a la tarde.

Asimismo, se señala que, ante la presencia de mala

candad del agua del ABE, la DPOSS se ye obligada a bombearla desde el

Arroyo Grande para mezclar ambos caudales y lograr que sea tratable, to

que aumenta los costos de operatividad, comprometiendo el correcto

funcionamiento de Un sistema esencial.

La entidad sanitaria parece reticente a atribuir estos

problemas a la obra en marcha en et Cerro Martial, aunque no consigue

ocultar que, desde que se Llevan adelante estos trabajos, se vienen

produciendo fluctuaciones inusuales en la calidad del recurso, que

repercuten en el servicio.

A la Iuz de estos antecedentes corresponde analizar

entonces la actividad desplegada desde la cartera ambiental para

establecer Si el seguimiento Llevado a cabo por las autoridades después del

suceso de febrero del año pasado resultó acorde a las circunstancias.

Al respecto, aun cuando desde el Ministerio se asume

una postura de defensa institucional de 10 actuado por los funcionarios

intervinientes, asegurando que se han efectuado controles en la obra y en

la zona en todo momento, varios de los informes detallan la existencia de

irregularidades posteriores, algunas de las cuales fueron advertidas y

subsanadas, mientras que otras, a la fecha, se admite que aún no 10 fueron.

Por una parte, las observaciones iniciales formuladas par

las áreas con competencia en materia de ordenamiento forestal, gestión

ambiental y manejo de residuos peligrosos parecen haber sido superadas 0

debidamente encausadas por la firma proponente.

En efecto, los informes técnicos recientes clan cuenta de

mejoras concretas en el orden del predio, la regularización legal en el

2026— 200 ANVERSARI0 DE LA SANCION DE LA

LEY NACIONAL No 26.206 DE EDUCACION PUBLICA NACIONAL

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Thitable

tratamiento de los residuos peligrosos y la justificación de la temporalidad

en la exposición de los taludes generados par el desmonte.

NO obstante, este escenario de acatamiento y

regularización no se refleja de manera cabal en lo que respecta a la

intervención sobre los recursos hídricos, ámbito en el cual los

requerimientos preventivos y las omisiones de la empresa persistirían,

siempre de acuerdo a la propia información proporcionada por el

Ministerial.

Particularmente en 10 atinente a este asunto los

informes técnicas exponen un historial de negligencias relevantes par

parte de la empresa constructora.

En este sentido, la Dirección de Recursos Hídricas

documentó que la firma realizó obras y excavaciones no autorizadas, se

modificaron afluentes, se alteraron los margenes del arroyo sin protección

y se realizaran cruces de maquinaria pesada par el agua sin permiso.

También se reconoce que el movimiento de suelos con retroexcavadoras

provocó que el sedimenta cayera al agua limpia del curso de agua,

generando problemas en la potabilización.

Estas infracciones dieron lugar a una serie de

intimaciones de parte de la Autoridad de Aplicación, que se detallan en las

actúa clones.

Sin embargo, aun cuando se han hecha a la empresa

diversas requerimientos específicos para mitigar dichos impactos, surge

de estos documentos que la compañía no habría dado cumplimiento total

a los mismos.

07

Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos

En este punto hay que decir que, Si bien puede resultar

admisible et recurso a la intimación preventiva cuando se detecta una

irregularidad que puede ser subsanada sin que medie aun un daño

irreversible o una infracción consumada que requiera sanción inmediata, Si

estas intimaciones no se cumplen a cuando la falta es relevante,

irreversible o grave, la promoción de las actuaciones sumariales deja de ser

facultativa.

Desde esta Óptica, la exigencia de abrir sumarios

ambientales no requiere la acreditación por anticipado de un nexo causal

directo entre las obras y los aumentos de turbidez registrados, cuestión

que podrá o no determinarse en el marco de esas actuaciones.

El fundamento radica, en cambio, en el acaecimiento de

conductas susceptibles de ser consideradas riesgosas o lesivas at medio

ambiente, máxime cuando las mismas ya han sido verificadas y

documentadas por las propias áreas técnicas.

Estas infracciones son autónomas respecto del debate

causal y justifican por 51 solas el ejercicio de las potestades sancionatorias

previstas en el ordenamiento vigente.

En función de ella, y aun cuando consta que el Estado

actuó rápidamente paralizando las obras en la zona del cauce de forma

preventiva, no resulta suficiente para justificar et control que este tipo de

impacto (turbidez temporal) fuera «probable» y que su producción se

encontraba contemplaría dentro del Estudio Je Impacto Ambiental,

particularmente si no se está ante un hecho aislado sino ciue los eventos

que afectan el servicio de agua potable continúan produciéndose.

El control ambiental no se agota en a verificación

puntual de irregularidades una vez que éstas ya se han producido.

Requiere el ejercicio sistemático, secuencial y preventivo de las facultades

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2026 – 200 ANIVERSARIO DE LA Sanción DE LA

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contempladas en las IeVeS Nros. 55, 105 y 1126: apertura de sumarios ante

la constatación de infracciones, seguimiento de las correcciones exigidas y,

en su caso, aplicación de sanciones 0 exculpación del responsable según

resulte del mérito de las actuaciones.

Aun cuando resulte incurable que la obra en cuestión

pueda resultar de una gran importancia para la actividad turística de la

ciudad, el hecho de que la misma se realice at amparo de una concesión

otorgada por Un Órgano estatal no puede ser motivo para que el control

ambiental se relaje.

AQUI debe insistirse en que la reiteración de sucesos,

debidamente constatados y documentados, con aptitud de ser

considerados infracciones a las normas ambientales, lejos de relevar de la

apertura de los sumarios ambientaste correspondientes, debido haber sido

su natural antecedente; después, durante su tramitación, con adecuada

observancia del ejercicio de defensa, se determinará en todo caso Si las

faltas ameritan o no la aplicación de sanciones según las constancias de

cada caso.

En suma, el hecho de que se hayan hecho intimaciones,

y de que la empresa acredite avances parciales en algunas de ellas, a la luz

de las circunstancias no suple la ausencia de un proceso formal de control

ni constituye fundamento suficiente para prescindir de la correcta

prosecución de los procedimientos vigentes.

Precisamente, la inexistencia de actuaciones ordenadas

y suficientes torna más Llamativo el hecho de que las justificaciones

provengan de la Autoridad de Aplicación y no de la empresa.

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Par 10 expresado hasta aqui, corresponde exhortar at Sr.

Ministro para que, por su intermedio, se proceda a la mãs pronta

regularización de los procedimientos vinculados a la verificación de

potenciales infracciones en materia ambiental en toma a la obra en

comentario.

Dc 10 contrario, la omisión en que se incurra, hará a las

autoridades competentes directa y personalmente pasajes de ser

responsables de cualquier daño at medio ambiente 0 at servicio de

provisión de agua que tengan vinculación con el asunto.

Para fanatizar cabe señalar que la puesta en valor de una

infraestructura turística tan importante para nuestra comunidad no

implica, de ninguna forma, atenuar [as medidas de tutela ambiental pues,

paradójicamente, nuestro entorno constituye ci activo central de la

actividad fiscalizada.

Desde este punto de vista, el control ambiental

riguroso no antagoniza con los intereses del concesionario; por el

contrario, resulta su mejor garantía.

Quien opera en una zona sensible y de alto valor

turístico baja fiscalización adecuada puede enfrentar cualquier

cuestionamiento de la comunidad con la certeza de haber dado

cumplimiento a la normativa vigente. En ese sentido, el ejercicio pleno de

las facultades de contralor que aquel se requiere redunda en beneficio de

todas las partes involucradas.

Asi las cosas, habiendo culminado con el análisis de

as cuestiones traídas a conocimiento, corresponde dar por concluida la

intervención de esta Fiscalía de Estado, restando emitir a tat fin el

pertinente acto administrativo, cuya copia y la del presente dictamen

2026 – 200 ANIVERSARIO DE LA SANCION DE LA

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deberán ser puestas en conocimiento del Sr. Ministro de Producción y

Ambiente, de la DPOSS y de los presentantes.

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VISTO el Expediente del Registro de este organismo

No 04/26, caratulado: «S/PRESUNTA AFECTACION AMBIENTAL ZONA GLACIAR

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CONSIDERANDO

Que el mismo se ha originado con motivo de una

presentación efectuada por la presidente de la asociación Mane kenk, a

través de la cual se denuncia la falta de control ambiental en las obras

Llevadas adelante en la zona del Glaciar Martial.

Que en relación al asunto se ha emitido el Dictamen

F.E. ND 7 /26 cuyos términos, en mérito a la brevedad, deben considerarse

Íntegramente reproducidos.

Que, conforme a los términos vertidos en dicha

pieza, deviene procedente la emisión de la presente a los fines de

materializar la conclusión a la que se ha arribado.

Que el suscripto se encuentra facultado para el

dictado de este acto de acuerdo a las atribuciones que le confieren la Ley

provincial NO 3 y su Decreto reglamentario No 444/92.

Por ello:

EL FISCAL DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR R E S U E L V E:

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ARTICULO 1 0.- Dar por finalizadas las presentes actuaciones, etto de

conformidad con 10 expresado en el Dictamen F.E. N O U

/26.

ARTCULO 20. Mediante entrega de copia certificada de la presente y del

Dictamen F.E. N O

/26, notifíquese at Sr. Ministro de Producción y

Ambiente, a la DPOSS y a la denunciante. Pase para su publicación at Boletín

Oficial de la Provincia. Cumplido, archívese.

RESOLUCON FISCALIA DE ESTADO N°

Ushuaia,

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